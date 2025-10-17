Aguas de Alicante analiza el alcantarillado en busca de la causa del hundimiento en la Vía Parque

Un día después del hundimiento parcial de la calzada en un tramo de la Vía Parque, el Ayuntamiento y Aguas de Alicante continúan analizando lo ocurrido en busca de la causa del incidente. Según fuentes municipales y de la compañía de gestión del suministro consultadas por INFORMACIÓN, se ha descartado una afección en la red de agua potable, aunque se siguen analizando el resto de canalizaciones.

Hasta ahora, técnicos de Aguas han revisado las conducciones de suministros sin que haya sido detectada ninguna fuga. Tras ello, se está procediendo a la revisión del alcantarillado, junto con el estado actual de los imbornales de la zona, con el objetivo de detectar si existe algún problema en los alrededores del hundimiento.

Entre las posibles causas que se barajan, fuentes consultadas afirman que el percance parece estar relacionado con el colector que atraviesa la calzada de la calle Joaquín Blume por el subsuelo.

Nueva avería

Este jueves, el Ayuntamiento clausuró el tramo de la calzada entre el centro comercial Puerta de Alicante y San Gabriel mientras los técnicos municipales analizaban los motivos del incidente. Por el momento, aún se desconoce el alcance del daño y el tiempo que podría permanecer cerrada la vía, clave para los conductores que circunvalan la ciudad a través de Vía Parque con destino en la zona sur de Alicante.

Se trata del mismo punto de la Vía Parque que ya necesitó ser reparado el pasado año, después de que se formase un agujero de grandes dimensiones en la calzada. Desde Aguas de Alicante confirmaron en ese momento que se trataba de una avería relacionada con las obras de agua potable que se estaban realizando entonces, por lo que fue necesario el corte total de la calle Joaquín Blume, una calzada de solo un carril por sentido y donde "desemboca" la Vía Parque, aún sin finalizar en ese extremo del vial.

La Vía interminable

El incidente ha afectado a la Vía Parque, que sigue sin avances en los trámites necesarios para su conclusión definitiva. En noviembre de 2023, el Ayuntamiento impulsó la expropiación de las últimas parcelas que afectaban al proyecto, un trámite necesario para poder proceder al desdoblamiento de la calzada entre el PAU 1, el PAU 2 y La Florida, donde actualmente solo hay un carril por sentido frente a los dos que se proyectaron.

Esta obra es fundamental para unir el acceso sur de la ciudad con la zona de Albufereta y Playa de San Juan sin necesidad de circular por la fachada litoral ni por Gran Vía, lo que reduciría significativamente el tráfico por el frente marítimo en un futuro. Del mismo modo, mejoraría las comunicaciones entre los distintos barrios de la ciudad y la conexión con las grandes vías de salida.

En septiembre de este año, tras meses de incógnita sobre qué administración (Ayuntamiento o Generalitat) asumiría la redacción del proyecto y cuál las obras, la Generalitat anunció que se ocuparía de la totalidad de los trámites. El conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, avanzó entonces que había declarado la obra "de interés general", no obstante, el popular no se atrevió a realizar una estimación de plazos.