Aitana Mas acusa al Consell de "ocultar" datos solicitados sobre el cribado de cáncer de mama

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, ha acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de "ocultar" datos solicitados a la administración autonómica sobre cribados de cáncer de mama en la Comunidad Valenciana justo cuando se conoce que más de 90.000 mujeres, de ellas 21.000 en la provincia de Alicante, no fueron invitadas a participar en el programa de detección precoz que impulsa la Generalitat en 2024.

Esto coincide con retrasos de hasta dos años en las pruebas de seguimiento tras un cáncer, situación denunciada por asociaciones de pacientes.

La coalición ha impulsado una campaña en redes sociales para dar voz a mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas

La coalición ha impulsado una campaña en redes sociales "para poder dar voz a mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas", ha explicado Mas este viernes en Alicante junto a la concejala de la formación en Alicante Sara Llobell.

La diputada autonómica, que aún es paciente oncológica, cree el Partido Popular que gobierna el Consell sigue una estrategia de degradar la sanidad pública a favor y beneficio de la privada. Por ello, insta a las mujeres a contactar con ella a través de su perfil, o bien los de Compromís, en redes sociales y le cuenten su experiencia al respecto y si las han citado o no al cribado.

"No nos da la información"

"Desde el 12 de junio estamos esperando información sobre las pacientes del cribado de cáncer de mama. El conseller de Sanidad no quiere darnos la información, ha hecho numerosas prórrogas y tiene como fecha límite el 23 de octubre, es decir, la semana que viene, para contestarnos", ha explicado a unos metros del centro de Salud Pública de Alicante, que coordina en la zona el cribado.

"Han pasado más de cuatro meses para que un diputado autonómico pueda tener los datos del cribado del cáncer de mama en la Comunidad" Aitana Mas — Diputada de Compromís

En esta línea, ha subrayado que "han pasado más de cuatro meses para que un diputado autonómico pueda tener los datos del cribado del cáncer de mama en la Comunidad Valenciana". El plazo habitual y ordinario, ha dicho, es de un mes mientras que el procedimiento habitual debería permitir obtener esta información en un mes. El PP quiere ocultarnos estos datos".

Deterioro

"Estamos viendo cómo en los últimos meses se está deteriorando el servicio de imagen de los hospitales públicos de la Comunidad. Estamos viendo cómo se está queriendo degradar el sistema público de sanidad en beneficio siempre de la sanidad privada y esa es una estrategia a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados y acostumbradas, pero que choca de frente con la situación de miles de mujeres que están viviendo una situación de incertidumbre, que habría que verse ahí para poder entender".

Más ha explicado que jamás lo ha pasado tan mal como en los días previos a conocer los resultados sobre su diagnóstico de cáncer "porque es muy duro esperar meses" y ha mencionado el caso de la concejala de compromiso en Valencia Gloria Tello, porque le ha pasado recientemente, "seis meses para darle los resultados de una prueba en la que se le diagnostica el cáncer de mama. Eso tiene repercusiones también sobre la propia enfermedad, que evoluciona, que avanza", ha apuntado sobre estos retrasos.

Avance rápido

Así, ha recordado que en mujeres jóvenes el cáncer avanza de manera muy rápida, "yo misma he estado a dos meses o tres de poder tener estadio 4, que es el que ya no tiene solución. Es una emergencia que la Conselleria de Sanidad no quiere aceptar, que encima tiene un sistema de opacidad permanente en el que no quiere dar los datos ni siquiera a la oposición. Esto está repercutiendo en más nerviosismo y más alarmismo sobre las mujeres mayores de 45 años que están sufriendo retrasos de más de 8 y de nueve meses y en algunos casos incluso más de un año en un cribado que debería ser cada dos", ha declarado.

"Yo misma he estado a dos meses o tres de poder tener estadio 4, que es el que ya no tiene solución" Aitana Mas — Diputada de Compromís

En su opinión, estos casos desmontan el discurso de Mazón de que lo importante y su prioridad era la lucha contra el cáncer y la prevención. "Su gobierno, lo que está generando, como decía, es que algunos casos que pueden ser incipientes del cáncer en estadios tempranos se vayan sucediendo a más avanzados y casos jugar con la salud de muchísimas mujeres que están en casa sufriendo por no saber si tienen cáncer o no".