Los años dorados del balonmano alicantino

En 2025 Alicante vuelve a asomarse por la zona noble del balonmano nacional después del ascenso del Eón Horneo a la Asobal y de la flamante noticia de que la ciudad acogerá la fase final de la próxima Copa del Rey. Han tenido que pasar décadas para que por Alicante -casa de aquel Calpisa que obtuvo cuatro ligas, cinco copas y una Recopa de Europa- desfilen los mejores equipos del país. Hace 50 años el balonmano era el deporte de moda en una ciudad que vibraba con aquel heredero del Obras del Puerto que se había empeñado en atesorar en su vestuario a las estrellas del país.

Aquel exitoso Calpisa de Perramón, Poli, Pitiu o Labaca ya había hecho doblete en la campaña anterior y había arrancado la temporada igual de certero. Tal semana como ésta batía en el pabellón al Barça por 15-12, pero la sorpresa estaba en la segunda categoría del balonmano, donde otro conjunto alicantino comandaba la clasificación tras dos jornadas. Era el Sporting Salesiano, que se aupaba al liderato tras batir sin pestañear al Crevillente por 21-7. Aquel equipo donde jugaban Núñez, Berenguer, Bascuñana, Guillén, Ferragut o Lloret se iría deshinchando conforme pasó el campeonato y quedaría a mitad de tabla. Eran, sin embargo, los años más dorados del balonmano alicantino, que aquella semana llegó a liderar la clasificación de las dos principales categorías y que continuaría con el paso firme del Calpisa durante casi una década.

Junto al pabellón, el fútbol también congregaba a miles de personas aquel fin de semana de derbi alicantino en el que el Hércules vencía por 1-0 al Elche con un gol en los últimos minutos de Barrios. El colegiado de aquel encuentro, Guruceta, era seguramente el hombre más mediático de los 23 que estaban en el terreno de juego. Suyas eran las portadas de los diarios alicantinos en los días previos al partido.

Mientras, en Alicante se debatía sobre el lamentable estado de sus parques. “Ni un jardín en Alicante”, titulaba este diario. La situación era un abandono extremo del Palmeral, del Panteón de Quijano y de los dos castillos. INFORMACIÓN entrevistaba al ingeniero agrícola Salvador González de Haro, que se atrevía a decir cosas que todavía hoy muchos piensan: “¿Alguien en esta ciudad ha pensado en otra cosa que no sea construir y construir?”.

Otra de las necesidades que se creían necesarias era la de la construcción de una piscina municipal. El motivo, un aumento considerable de aficionados a la natación que había provocado que la piscina cubierta del Club Bahía se quedara pequeña. El presidente de Federación Alicantina, José Díaz, hablaba con este diario: “Sinceramente prefiero aumentar las licencias que lograr títulos sonados”. Era el inicio de un boom por la natación que continuaría en la siguiente década, en la que las piscinas serían imprescindibles en las nuevas urbanizaciones que irían poblando la ciudad y sus alrededores.

Aquellos días la Policía llevaba a cabo una redada en la ciudad, en la que detuvo a medio centenar de personas que estaban jugando en diferentes timbas de cartas. “Queremos poner fin a los juegos de azar”, indicaban. Los detenidos estaban jugando en la zona del paseo de Gadea y por el barrio de Carolinas y se incautaron 100.000 pesetas. Precisamente en el entorno de Gadea se preparaba la llegada de un edificio que cambiaría la manera de comprar de los alicantinos. En abril de 1976 abriría sus puertas Galerías Preciados, cadena que daría en Alicante trabajo a 800 personas en una superficie de 16.000 metros cuadrados. Otro inmueble, éste en la calle Gravina, que había sido cuna del Conde de Lumiares y después sede del Gobierno Civil, era adquirido para instalar en él el Museo de Artes Plásticas.

Además, el calzado alicantino se lanzaba a la conquista del este de Europa con su presencia en la Feria Internacional del Calzado de Budapest. También era noticia la unión de las cinco minicooperativas de los municipios del Valle de Guadalest, que habían decidido aliarse para hacer frente a la adversa situación olivarera. La obsesión persecutoria de la Dictadura había puesto hacía unas semanas el foco en Olof Palme, político sueco que se había mostrado contrario a la ejecución de diversos presos por el Régimen de Franco. Ahora en Alicante se conocía que Palme tenía un chalet en Moraira y el sensacionalismo se preguntaba el motivo por el que un socialista podía tener un chalet de 12 millones. Varias hogueras anunciaban que prepararían ninots suyos para quemarlos en las fiestas…

Por si fuera poco todo esto, Antonio Machín actuaba aquella semana de octubre en la sala de fiestas Play Boy y María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga hacían lo propio en el Principal con Pato a la naranja. Otro de los anuncios más habituales de la época era el del hilo musical, cantinela de fondo durante muchos años de hoteles y cafeterías. “La música estimula para hacer las tareas con más ánimo”, decían.