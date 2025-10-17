El Ayuntamiento de Alicante “vulnera” los derechos de los vecinos de San Antón al no atender sus quejas sobre seguridad y salubridad

Caso omiso. Es lo que el Ayuntamiento de Alicante ha hecho sobre las peticiones del Síndic de Greuges ante las quejas de la Plataforma de Vecinos del Barrio de San Antón, que el año pasado se dirigió al defensor autonómico por la “inactividad” del consistorio a la hora de hacer frente a “la situación de desamparo y falta de seguridad y salubridad en el barrio”.

En concreto, en noviembre de 2024, los vecinos alertaron de la situación que se vivía en una casa okupada habitada por ocho personas junto a una joven embarazada de ocho meses y en estado de extrema vulnerabilidad.

La Policía Nacional acudió en diversas ocasiones al inmueble, en estado de abandono y ubicado en la calle Peligros, donde también se denunciaron malos tratos hacia la mujer embarazada. Ante esta situación, el Síndic se dirigió al Ayuntamiento en diciembre solicitando un informe sobre “las actuaciones e intervenciones realizadas y medidas correctoras adoptadas”.

Este informe llegó a final de enero, con veinte días de retraso, y el Síndic exigió en abril su ampliación con el detalle de las actuaciones realizadas. Desde entonces, el gobierno municipal liderado por Luis Barcala no ha vuelto a responder al defensor autonómico.

Sin respuesta

Según se recuerda en la “resolución de cierre” del Síndic de Greuges, fechada en el 15 de octubre, el 27 de junio el defensor dictó una “resolución de consideraciones a la administración” en la que se apreciaba “la vulneración de los derechos de los vecinos de San Antón a una buena administración”. Este principio exige al Ayuntamiento de alicante que “ejecute sus competencias en plazo establecido”.

Pese a las recomendaciones del defensor, el Ayuntamiento “no manifestó nada al respecto”, de tal forma que la asociación vecinal denunciante siguió presentando escritos y el defensor autonómico volvió a dirigirse a la administración local el 12 de agosto, “sin recibir respuesta alguna”.

Deberes incumplidos

El Síndic lamenta que, “llegados a este punto, se hace evidente que desde el Ayuntamiento de Alicante no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones” del defensor, y “este comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados”.

Desde la institución insisten en “el derecho de los ciudadanos a exigir determinados patrones o estándares en e funcionamiento de la Administración”, y se ciñen al “concepto de buena administración”, que implica que ésta “debe actuar de manera diligente, resolver los asuntos en tiempo razonable y proporcionar una respuesta efectiva a las solicitudes y necesidades de los ciudadanos”.

Tras concluir que el Ayuntamiento de Alicante “no ha colaborado”, el Síndic informa que “toda la ciudadanía, incluidos los miembros” de las Cortes, podrán conocer este incumplimiento. Y ante la falta de colaboración, el defensor acuerda el cierre del expediente de la queja “declarando la vulneración por parte del Ayuntamiento de Alicante a la Plataforma de Vecinos del Barrio de San Antón” ante su falta de respuesta.

Cabe recordar que en los informes emitidos por el Síndic se aseguraba que las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento obedecían a una denuncia por la suciedad de la casa okupada, pero no con la situación de la joven embarazada y presuntamente sometida a malos tratos. Además, señalaron a la Concejalía de Derechos Públicos, dirigida por Begoña León, por no actuar para “prevenir, detectar y derivar víctimas de violencia de género”.

Los vecinos también han protestado por el estado de abandono de la casa de la calle Peligros, instando a precintarla, a derribarla o a tapiarla, acciones que tampoco se han llevado a cabo, y aseguran que a día de hoy habitan en ella personas sin hogar instaladas por las noches en la azotea y generando "ruido e inseguridad".

Líder en desobediencias al Síndic

Actualmente el Ayuntamiento de Alicante lidera la clasificación de administraciones municipales que no responden a los informes requeridos por la institución. De las 163 quejas recibidas, cifra superior también a la de cualquier otra institución local, 47 no han sido atendidas. El siguiente ayuntamiento con más quejas sin atender es el de Santa Pola, con 28 de 35 recibidas. En el caso del Ayuntamiento de València, el segundo con más quejas recibidas, solo cuatro se han quedado sin atender.