El Bono Comercio de Alicante para 2025, en el aire

El 2025 podría ser el primer año después del Coronavirus en el que la provincia de Alicante se quede sin Bono Comercio. La iniciativa, que surgió para revitalizar el consumo local tras las restricciones de movilidad durante la pandemia, queda en el aire después de que la Diputación (que solía financiar parcialmente la ayuda) haya asegurado que no dispone de presupuesto para ello. El ente provincial que preside Toni Pérez reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que libere fondos para volver a financiar la campaña.

Desde la Diputación, a consultas de INFORMACIÓN, han señalado que "la activación de las reglas de gasto por parte del Gobierno central está complicando este año la activación del programa". El Bono Comercio, hasta ahora, se ha ido poniendo en marcha gracias al uso de los remanentes de tesorería, que son excedentes presupuestarios producidos por el bajo porcentaje de cumplimiento de inversiones. Un dinero que en 2025 "ya no se puede utilizar debido a esa activación de las normas fiscales".

Las mismas fuentes han apuntado que la intención del equipo de gobierno que dirige Toni Pérez es "activar todas las ayudas posibles para los municipios", incluyendo esta campaña, pero que es "la cerrazón del Gobierno a permitir a los ayuntamientos hacer uso de sus ahorros lo que lo impide". En cualquier caso, argumentan que "hay voluntad de activar estas ayudas siempre y cuando desde el Ejecutivo central se permita emplear dichos remanentes".

El PSOE aprieta en el pleno

Por su parte, el PSOE trasladará la situación de la medida al próximo pleno municipal, previsto para el jueves 30 de octubre de 2025. Los socialistas tienen previsto plantear una iniciativa con la que urgir al Ayuntamiento y a la Diputación a que reactiven el bono de cara a la campaña navideña, con el objetivo de "estimular la actividad en los comercios locales".

La edil Trini Amorós ha manifestado que "Barcala no puede salir esta semana a decir que mantiene una apuesta decidida de apoyo al comercio local y, al mismo tiempo, quedarse de brazos cruzados ante la eliminación del bono comercio por parte de la Diputación". La socialista sostiene que la medida "ha sido una herramienta eficaz" y debería ser "una línea estratégica de dinamización comercial y de ayuda directa a las familias".

En la última edición, la del 2024, el éxito rotundo del programa (que se agotó casi de inmediato) se empañó más tarde por el retraso del Ayuntamiento a la hora de realizar el pago a los comercios adheridos. La campaña del Bono Comercio en Alicante, que arrancó con la intención de dar un respiro económico al comercio local, comenzó el 23 de septiembre y finalizó el 27 de octubre. Sin embargo, mes y medio después de la finalización, los pagos continuaban sin resolverse en su totalidad, lo que causó un sentimiento de frustración generalizado en el sector, hasta que la situación se resolvió "in extremis" a final de año.