La coca de mollitas de 170 metros ya tiene fecha en Alicante

A la tercera podría ir la vencida. El Ayuntamiento de Alicante convoca el evento de la coca de mollitas gigante en la avenida de la Constitución para el sábado 18 de octubre. Se trata de la tercera fecha propuesta por el consistorio, que anunció este acto inicialmente para el 27 de junio pero se aplazó debido a una ola de calor.

El anuncio de la primera cancelación se acompañó de una nueva fecha indeterminada, situada en el mes de septiembre. Finalmente, sin embargo, la fecha de la convocatoria será el 18 de octubre, ya entrada la estación de otoño, según han confirmado fuentes de Facpyme, la Federación Alicantina de Comercio y de la Pyme.

La coca de mollitas medirá 170 metros y contará con la participación de diversos comercios de panadería, según pretende el Ayuntamiento, en un acto enmarcado en los relacionados con la condición de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025.

En la avenida de la Constitución se montará una mesa de más de 100 metros de largo donde se colocará la coca gigante y un escenario con música y animación que comenzará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 21.00. Aguas de Alicante también participa en esta iniciativa con la instalación de una fuente y habrá refrescos de Fuze Tea.

La actividad gastronómica está organizada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, el Patronato de Turismo y Facpyme. Está previsto contar con un notario que pueda certificar la dimensión total de la coca.

El jurado presidido por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y compuesto por las concejalas de Comercio y Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, así como representantes de la Cámara de Comercio de Alicante, el presidente del Gremio de Panaderos, Harinas La Encarnación y Facpyme, darán a conocer ese mismo sábado en el evento al ganador de la mejor coca de mollitas de Alicante.