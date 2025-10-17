Desconcierto en la izquierda ante la apuesta de Rafa Mas para ser alcaldable en Alicante: “Aún no hay nada hablado para 2027”

La intención era conocida, pero el anuncio era inesperado. Es la conclusión generalizada entre las formaciones políticas alicantinas situadas a la izquierda del PSOE ante la comunicación que ha hecho Iniciativa sobre la decisión de la asamblea local del partido, celebrada el jueves, que “ratificó la apuesta” por Rafa Mas “para ser el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2027.

Mas, actualmente portavoz de Compromís en el consistorio, fue el último candidato a la alcaldía de la coalición valencianista y ahora pretende hacer lo propio liderando un “frente democrático amplio”, que integraría en una misma candidatura al mayor número posible de fuerzas de la izquierda.

El resto de partidos, pese a que se muestran dispuestos a explorar esta fórmula, o incluso favorables a llevarla a cabo, se han visto sorprendidos por la “precipitación” de Mas en su anuncio.

Desde Mes, partido que, junto a Iniciativa y Els Verds, integra la coalición Compromís, limitan la intención declarada de Mas a “una cuestión interna de Iniciativa”, y recuerdan que “falta aún mucho para la elaboración de las listas”, añaden diciendo que las conversaciones sobre futuras alianzas electorales “son muy incipientes” y que se están realizando “a nivel de país”, en referencia a la Comunidad Valenciana, y no tanto aún a nivel municipal.

“Si Iniciativa decide apostar por Rafa Mas a dos años de las elecciones no se puede opinar, es una cuestión de ellos y se entiende, pero eso cierra la puerta a que otras personas de ese partido puedan aspirar a ser candidatos”, dicen desde Més, formación mayoritaria de las que integran Compromís.

Más dudas

En otra de las formaciones interpeladas, Esquerra Unida (EU), consideran que “ahora toca hablar de programa y luego cada organización determinará quien debe estar en el proyecto común”. Aseguran, al mismo tiempo, que se han “instado” a “hablar con otras formaciones”, pero “aún no hay fecha ni siquiera para una primera reunión”.

Además, apuntan que “habrá que ver si se hacen primarias o qué fórmula se halla para nombrar al candidato o candidata”. En EU se muestran partidarios de la lista municipal unitaria de las izquierdas, “pero sin vetos a nadie, integrando a todos”, dicen en referencia a partidos como Sumar, Podemos o Esquerra Republicana del País Valencià; y creen que lo que se decida a nivel municipal “dependerá en buena parte de lo que se decida a nivel autonómico”, matizan señalando a los procedimientos orgánicos de otras formaciones llamadas a participar de este proceso, ya que “en EU todo el poder lo tienen las asambleas locales”.

En Sumar, por otra parte, consideran “prematuro hablar de encabezar candidaturas a año y medio de las elecciones sin abordar antes procesos de reflexión, diálogo y encuentro para plantear propuestas”, y creen que “el protagonismo debe ser para la alternativa política que le presentamos a la sociedad alicantina y para los colectivos y personas que trabajan en la misma dirección”.

A su vez, critican que “la unilateralidad por parte de cualquiera de las organizaciones de la izquierda transformadora no es buena acompañante a la hora de abordar confluencias”. Pese ello, en la formación fundada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, valoran “positivamente” la voluntad de Iniciativa de “construir un espacio amplio”.

Por último, desde Podemos, actualmente en manos de una gestora en Alicante, creen que “no es el momento de hablar de pactos o frentes electorales”, y pese a “respetar las posiciones y estrategias de todas las formaciones”, entienden que “ahora lo importante es centrarse en hacer política y atender las necesidades reales de la ciudadanía”.

Concluyen también que “queda más de un año para la cita electoral” y que, “cuando llegue el momento”, hablarán “con todo el mundo, como siempre”, pero “ahora la prioridad es hacer política y no hablar” de ellos mismos.