Diana Morant advierte a Mazón que "está poniendo en juego la vida de muchas mujeres"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y ministra de Ciencia, ha advertido este viernes al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que con sus recortes en la sanidad pública valenciana "está poniendo en juego la vida de muchas mujeres" y ha remarcado que "por culpa de sus recortes y privatización 90.000 valencianas han sido abandonadas en la lucha contra el cáncer de mama".

Así se ha pronunciado este viernes Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Villena en referencia a la cifra de mujeres que la actual Conselleria de Sanidad no citó en 2024 para participar en el cribado de prevención temprana de esta enfermedad oncológica. De esas 90.000 no invitadas, 21.000 son residentes en la provincia de Alicante.

La representante del gobierno destaca la importancia de invertir en ciencia para conseguir la cura

Retroceso

Durante esta comparecencia, Morant ha destacado "la importancia de invertir en ciencia porque esta va a ser la esperanza para la cura y el tratamiento de todas las enfermedades y especialmente del cáncer de mama" al tiempo que ha advertido que "no podemos permitirnos retroceder".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "el modelo privatizador de Mazón está haciendo que algunos departamentos, como es el de Gandia, donde el servicio de cribado de cáncer de mama se ha externalizado un cien por cien".

El diagnóstico precoz, fundamental para superar el cáncer de mama / Europa Press

Privatizaciones

Y ha recordado que "Mazón lo que debe hacer es invertir en lugar de recortar en sanidad pública". Además, ha destacado que "el conseller de Sanidad de Mazón fue el responsable de las privatizaciones de los hospitales de la Comunidad Valenciana en la época de Zaplana".

Asimismo, ha subrayado que "ahora está volviendo a ese proceso pero de manera más útil porque lo que hacen es derivarte directamente a la privada pagándolo desde el dinero público. Es un dinero que en vez de ir a la compra de quipos y tecnología se está destinando a la privada".

Ocho meses de espera

Morant ha explicado que "solo el año pasado más de 90.000 mujeres que están en el circuito para las pruebas del cribado de cáncer de mamá no fueron llamadas" a lo que se suma, ha añadido, "más de ocho meses de espera y más de dos años para hacerte la revisión".

"Los recortes están empezando a ser peligrosos porque no estamos jugando la vida de muchas mujeres", ha concluido.