Educación selecciona a 181 centros de Alicante para mejorar los resultados de aprendizaje

La Conselleria de Educación quiere impulsar la transformación educativa para mejorar los resultados de aprendizaje y las buenas prácticas docentes. Para ello, un total de 181 colegios e institutos de la provincia de Alicante van a recibir 547.405 euros de ayudas.

En total, el departamento de José Antonio Rovira ha resuelto conceder un total de 1,5 millones en la Comunidad Valenciana para los llamados proyectos de innovación e inclusión educativa (PIIE) para los cursos 2025-2026 y 2026-2027.

Concretamente, los centros tendrán que promover actividades en torno a las siguientes líneas temáticas: convivencia y bienestar emocional; sostenibilidad y educación ambiental; alimentación, deporte y vida saludable; tecnología y digitalización en ámbitos sociolingüísticos; tecnología y digitalización en ámbitos científico-técnicos; creación y expresión artística; y entornos innovadores de aprendizaje.

Tras su implementación, Educación espera, entre otros resultados, impulsar la transformación de los centros educativos y su entorno; favorecer la convivencia; aumentar la motivación del alumnado y el profesorado; posibilitar los cambios digitales y la actualización tecnológica o alcanzar algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas.

Trabajo conjunto

Los proyectos estarán liderados por una persona coordinadora que deberá tener la condición de docente con destino definitivo, comisión de servicios o vacante en el centro. El equipo directivo impulsa su implementación y difusión, mientras que el equipo de orientación asesora y vela por la promoción de la inclusión y la accesibilidad del proyecto en el centro.

Un total de 498 centros han sido seleccionados para participar en esta iniciativa, que busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías innovadoras que atienden la diversidad del alumnado, fomenten la inclusión y transformen el propio centro educativo.

De los centros seleccionados, además de los alicantinos, 242 son de la provincia de Valencia y recibirán una asignación de la Generalitat que asciende a 725.223,77 euros y los 75 centros seleccionados en la provincia de Castellón dispondrán de 227.280,97 euros para impulsar sus iniciativas de innovación.

Novedades centros concertados

En relación con los PIIE para centros educativos concertados y de corporaciones locales, se ha publicado recientemente la nueva convocatoria regulada por las nuevas bases con un importe de casi 170.000 euros para el curso escolar 2025-2026.

Entre las novedades que incorpora esta convocatoria destaca el nuevo formato de PIIE, que aúna innovación e inclusión en el desarrollo de proyectos bienales para los que se destinan subvenciones para dos cursos escolares.

Asimismo, la conselleria destaca el pago anticipado, que posibilita que los centros desarrollen acciones transformadoras y puedan sufragar los gastos relacionados durante todo el curso escolar hasta el momento en que se realice la memoria de actuaciones y la justificación de la inversión a final de cada uno de los dos cursos del proyecto.