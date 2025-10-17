La plaga de pulgas obliga a ampliar la fumigación a los alrededores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante

La plaga de pulgas que afecta a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) ha obligado a extender las labores de fumigación a los alrededores del centro educativo. El problema obligará a mantener cerradas las instalaciones otra semana más de lo previsto, según ha comunicado la dirección del centro al alumnado y al profesorado. Con ello, serán dos semanas las que en principio esté clausurado por seguridad este complejo y las clases seguirán siendo online.

La escuela, donde se imparten grados universitarios y formación de posgrado, se encuentran en la Zona Norte, próximas a una escombrera donde se acumula basura y todo tipo de suciedad, que ha llevado al profesorado de este centro y de los demás colegios de alrededor a denunciar en más de una ocasión la falta de limpieza ante el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento envió este jueves a una empresa especializada para desinfectar el entorno del inmueble

El Ayuntamiento ha confirmado que tras recibir el aviso por parte de la dirección de la Easda de la existencia de una plaga de pulgas en el interior del edificio (detectada el lunes), la Concejalía Sanidad envió este jueves a la empresa especializada, que aplicó el tratamiento correspondiente en el entorno, como medida preventiva y de forma paralela al tratamiento que se ha llevado a cabo en el interior por parte de la Generalitat.

Los usuarios han recibido este viernes la información por parte del equipo directivo de que las actuaciones de fumigación han sido evaluadas por técnicos municipales e incluyen una intervención en el centro educativo y también en sus inmediaciones. Desde el centro han asegurado que están trabajando para garantizar "unas condiciones sanitarias seguras" que permitan regresar a las aulas. Esta situación ha afectado a más de 2.000 personas, entre personal y estudiantes.

Las fumigaciones

La primera fumigación de las instalaciones se realizó el martes por parte de una empresa especializada, según la Conselleria de Educación; sin embargo, la firma de limpieza ha considerado oportuno realizar una segunda pasada, por lo que se procedió a fumigar de nuevo.

Asimismo, desde el departamento del conseller José Antonio Rovira, apuntaron este jueves, a preguntas de INFORMACIÓN, que entre la fumigación y la limpieza han de pasar unas horas, por lo que hasta que los trabajos estén concluidos las clases continuarán impartiéndose online.

El cartel que avisa del cierre "por seguridad" de la Easda tras hallar una plaga de pulgas / Alex Domínguez

Cierre por sorpresa

El centro alicantino albergó actividad durante la mañana del pasado lunes, sin embargo, solo unas horas más tarde alumnos y profesores recibieron un sorpresivo correo electrónico que informaba de la plaga, lo que ha generado preocupación entre los usuarios porque nadie les ha comunicado dónde se encontró el foco, ni tampoco de ningún protocolo de actuación para seguir por si se han podido llevar a casa las pulgas.

Las pulgas pican a sus huéspedes para alimentarse de su sangre. En los humanos, las picaduras de pulgas suelen aparecer en grupos de tres o cuatro y, a menudo, se presentan alrededor de los tobillos o en el resto de las piernas. Las picaduras son pequeñas y rojas, y suelen estar rodeadas por un halo rojo. Son extremadamente pruriginosas y, si se rascan, pueden provocar una infección secundaria.