Expertos instan en Alicante a acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial contra la soledad no deseada

“Tenemos una sociedad manipulable, no educada en el pensamiento crítico y extraordinariamente vulnerable. Combatir la brecha digital es una gran apuesta educativa”. Así lo considera Andrés Pedreño, exrector de la Universidad de Alicante y fundador de Torre Juana OST-IA Hub.

Pedreño ha abordado la necesidad de diseñar estrategias inclusivas desde las instituciones para garantizar que los avances tecnológicos no dejen atrás a los colectivos con menor alfabetización digital en la jornada celebrada este viernes en la UA, organizada por la Cátedra de Brecha Digital Generacional.

En ella se ha puesto de manifiesto la postura de los expertos a favor de acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) contra la soledad no deseada y en favor del sistema de cuidados.

Vulneración de derechos

La psicóloga Raquel Rives García, responsable del programa Stop Brecha Digital Generacional de la Fundación Pilares, ha dado una perspectiva práctica sobre la formación digital dirigida a personas mayores.

Así, ha explicado que con la brecha digital se vulneran derechos básicos en la tercera edad y considera que el peso de su inclusión digital no debe recaer sobre familiares o cuidadores, sino que tiene que ser algo comunitario porque entiende que hay recursos para ello.

Sobre ChatGPT y otras tecnologías populares de inteligencia artificial afirma que hay que enseñar a “usarlas con pensamiento crítico y a usarlas bien, para cosas que nos interesan”.

Como ejemplo, ha indicado que en lugar de instar a los mayores a usar la firma digital, algo que de entrada les puede asustar, hay que adaptar el lenguaje tecnológico con diseños accesibles intuitivos para motivarles, explicándoles que con ella podrían hacer gestiones de cara a su viaje del próximo verano, sacar su dinero del banco para comprar las entradas del teatro o para las fiestas municipales desde el móvil sin depender de sus hijos ni de nadie lo haga por ellos.

Los psicólogos apuestan por diseños sencillos e intuitivos para que la población se habitúe a usar la firma digital

La psicóloga se ha referido al caso Antonio, el vecino se un pueblo de Valencia que llevaba 15 años muerto en su piso. “La IA debería haberlo evitado pero nadie se lo acercó ni se lo mostró. Las familias trabajan, son más reducidas, vivimos más años y la sociedad es más individualista cuando debería ser lo contrario. Cuatro formaciones para reducir la brecha digital no solucionan el problema. Se necesita un cambio a nivel social”. De ahí su defensa de las viviendas intergeneracionales que permiten convivir a mayores con jóvenes a la vez que estos hallan una salida a la precariedad inmobiliaria.

Mentalización

Ana Ramón Rodríguez, directora de la Cátedra Pedro Zaragoza, que ha colaborado en la organización de la jornada, defiende el desarrollo de la IA para que muestre todos sus aspectos positivos, “la sociedad los despliegue y desarrolle una parte más humana y creativa”. Por ello, insta eliminar el rechazo y el miedo con una mayor mentalización.

“Ahora con la IA todo lo que se hace da miedo, y los mayores se quedan con lo negativo, en lugar de lo positivo”, de ahí que abogue por letras grandes y accesibles en estos sistemas para que sean útiles a cualquier edad.

El uso de la IA podría ayudar a evitar casos de personas halladas en sus casas años después de que hayan muerto

También ha intervenido, por streaming, Ana Clara Rucci, directora del Instituto de Investigación de Turismo de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y cofundadora de Turability, que ha aportado una visión internacional centrada en cómo el turismo accesible puede convertirse en un vector de inclusión digital, garantizando que la digitalización de servicios turísticos no excluya a quienes tienen menos competencias tecnológicas.

Premio a un asistente virtual en Silicon Valley La psicóloga argentina Ana Clara Rucci se ha referido al invento de un marplantense, que ha desarrollado un asistente virtual tipo Alexa para su abuelo que involucra lo que le gusta, como canciones de tango, y le informa sobre las horas de la medicación, dándole asimismo sugerencias como salir a caminar o no olvidar ventilar la casa. Ha ganado un premio en Silicon Valley y está siendo desarrollado. “Hay que involucrar con la IA la soledad no deseada y el sistema de cuidados”, ha coincidido con la directora de la Cátedra Pedro Zaragoza.

Ansiedad y miedo

Alba Felpete López, doctora en Psicología e investigadora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, ha aportado una mirada desde el envejecimiento y la cognición, analizando cómo las actitudes hacia la tecnología, la percepción de la autoeficacia y la ansiedad digital condicionan la adopción de herramientas digitales por los mayores.

Una ansiedad y un miedo en el que ha abundado Raquel Rives, quien insta a trabajar para desmitificar creencias como que les pueden robar. “El miedo lo alimentan las familias, el paternalismo de hijos a padres, la sociedad edadista. El hijo le dice al padre que no toque el móvil y alimenta el prejuicio y el estereotipo”.

Dependientes

“Es indudable que la IA podría ayudar mucho a las personas dependientes y mayores, se trabaja en estos avances pero no en cómo puede llegar a personas que realmente les interesa”. Por ello, aboga por diseñar estrategias de acompañamiento y educación.

En la línea de asistencia a la sociedad, Pedreño ha abundado en que, a las personas mayores, una tecnología tipo Alexa les puede ayudar. En cambio, “vemos a una sociedad asustada con la IA. Los propios jóvenes dicen que les quita el trabajo, por ejemplo, a los programadores, gente valiosísima”.

Nativos digitales

Como ejemplo de falta de cultura receptiva con la tecnología, se ha referido al proyecto empresarial Mentor.

“Cáritas nos pidió que utilizáramos la tecnología de lenguaje natural para crear una herramienta contra la soledad no deseada con la Asociación de Fabricantes de Juguetes (AIJU) para que fuera muy gamificada, sencilla y fácil de utilizar, en la que trabajamos en la parte de procesamiento de voz. La herramienta es mejorable pero se termina y se presenta. ¿Cuál ha sido el grado de uso? No hay interés. El primer rechazo se produce cuando lo llevas a una comunidad de personas de la tercera edad y te dice, ¿esto qué es?”.

El exrector opina que no existe cultura tecnológica hasta el punto de que jóvenes que son nativos digitales empiezan a tener un rechazo. “Me contaba una vicerrectora que un estudiante de 18 años no sabía lo que es la firma digital. Si a los 18 años hay problemas, imagínense en la tercera edad. Cada vez hay más fobia a la tecnología, hay países enteros que le tienen fobia, es un problema porque ya no son brechas generacionales sino asimétricas entre países y empresas".

Por ello, ha coincidido con el resto de ponentes en que hay que hacer la tecnología extraordinariamente amigable, “que sea tan sencillo como apretar un botón y con lenguaje natural ir a lo que nos interesa en cuestión de medicamentos, de ver la televisión o de escribir una carta”.

Miopía digital También han intervenido en la jornada el director de la Cátedra de Brecha Intergeneracional, Luis Moreno, y el también catedrático Manuel Desantes, quien ha dicho que estamos ante un cambio de era. Moreno, por su parte, se ha referido a la miopía a la hora de enfocar la brecha digital. "Hoy día los jóvenes se creen que las redes sociales son la realidad y los mayores escuchan radio y televisión y creen que esa es la realidad. La información no solo se recibe por medios clásicos".

Trabajos creativos

El fundador de Torre Juana OST-IA Hub cree que la tecnología podría “propiciar y potenciar trabajos más creativos y emocionales dejando otros rutinarios y aburridos. Destruyamos el empleo burocrático y dediquémonos a cuidar a los niños y a los mayores, a cuidar la naturaleza. Trabajos que nos den cierta profundidad como humanos. Hay creatividades de trabajo infinitas”. Por ello insta a asumir el liderazgo humano desde la IA.

La jornada ha sido impulsada por la Generalitat con la apertura por el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora. Han colaborado la cátedra de Responsabilidad Social, el Instituto de Economía Internacional y la Facultad de Económicas, donde se ha celebrado.