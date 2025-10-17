Jucil reclama equiparación salarial, mejores turnos y más medios para los guardias civiles de Alicante

La asociación profesional JUCIL, mayoritaria en la Guardia Civil, ha reclamado en Alicante equiparación salarial con las policías autonómicas, la implantación del turno 6x6 —similar al que rige en la Policía Nacional—, el reconocimiento como profesión de riesgo, la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales y más medios humanos y materiales para combatir la delincuencia.

Estas reivindicaciones forman parte del programa con el que JUCIL concurre a las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, un órgano colegiado compuesto por representantes del Instituto Armado y de la Administración General del Estado que busca mejorar las condiciones profesionales del personal y el funcionamiento del cuerpo. Actualmente, JUCIL cuenta con seis de los treinta representantes en dicho Consejo.

El delegado provincial de JUCIL en Alicante, José Moya, ha destacado que los principales retos en la provincia pasan por cubrir un territorio extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas. “Pedimos a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que atiendan nuestras reivindicaciones, cuyo fin es reforzar y empoderar a los guardias civiles de Alicante para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen”, ha señalado.

Moya ha subrayado la necesidad de implantar el servicio a turnos para optimizar recursos y mejorar la conciliación laboral. Como ejemplo, propone la creación de un núcleo operativo en la Vega Baja del Segura, que agrupe los puestos principales de Almoradí, Callosa de Segura y Dolores, con el objetivo de reducir el déficit de personal y aumentar la presencia de patrullas.

Parque móvil

El representante provincial también ha denunciado el mal estado del parque móvil y la falta de funcionalidad de los nuevos vehículos, así como la escasez de material adecuado para las unidades de costa, que deben hacer frente al narcotráfico y a la llegada de pateras “sin medios de protección ni condiciones higiénicas seguras”.

Otro de los problemas destacados es el aumento de agresiones a agentes: “En 2024 se registraron 65 agresiones con resultado de lesiones en la provincia, y en lo que llevamos de 2025 ya son 52, solo entre afiliados a JUCIL”, ha advertido Moya.

La asociación también reclama refuerzos en las compañías de interior y de costa, donde la falta de efectivos, vehículos y taquillas dificulta el servicio diario, así como la creación de un equipo de drones para atender rescates, desapariciones y registros. En el área de Policía Judicial, JUCIL denuncia una situación “crítica”, con un catálogo de personal sin actualizar desde 1994, escasa formación y falta de medios.

En el plano retributivo, Moya ha recordado que la equiparación salarial con las policías autonómicas sigue siendo “una deuda histórica”: “Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso d’esquadra y 12.000 menos que un ertzaina, pese a realizar las mismas funciones”. También ha criticado que los guardias civiles se jubilen seis años más tarde que los policías locales o autonómicos, “además con pérdida de poder adquisitivo”.

Finalmente, JUCIL pide un mayor respaldo institucional. “El principio de autoridad está en retroceso. Necesitamos un apoyo jurídico y político más firme. Algo va mal cuando una asociación profesional defiende más a la Guardia Civil que sus propios responsables políticos”, ha sentenciado Moya.

Sobre JUCIL

Con más de 14.000 miembros, JUCIL es la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil. Sus tres grandes objetivos son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales de los agentes y la defensa del despliegue y dotación adecuados del cuerpo en todo el territorio nacional.