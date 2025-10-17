La Policía Nacional entrega a Adema los 29.000 euros recaudados en la carrera solidaria

La Comisaría Provincial de Alicante ha acogido este viernes el acto de entrega del cheque solidario correspondiente a la carrera “Ruta 091”, celebrada el pasado mes de septiembre en esta ciudad. El evento reunió aquella jornada a más de 1.500 corredores adultos y alrededor de 200 menores en un evento deportivo y solidario que tuvo como epicentro el Estadio de Atletismo Joaquín Villar.

Gracias a la participación ciudadana, se ha logrado recaudar un total de 29.001,99 euros, cantidad que se ha destinado íntegramente a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA).

El Comisario Jefe Provincial de Alicante, Manuel Lafuente, ha hecho entrega del cheque a la Presidenta de ADEMA, Maribel Izquierdo Silgado, que ha acudido acompañada por miembros de su Junta Directiva.

Placa conmemorativa

En agradecimiento, la Asociación ha obsequiado al Comisario con una placa conmemorativa en la que nombra a la Policía Nacional como miembro honorario de la entidad, además de entregar varios regalos a los agentes de la Delegación de Participación Ciudadana, en reconocimiento a su implicación en la organización del evento.

La carrera solidaria “Ruta 091” refuerza, un año más, el compromiso de la Policía Nacional con la sociedad alicantina y con las iniciativas que promueven la solidaridad y el apoyo a las personas que más lo necesitan. La cita, enmarcada en el circuito nacional "Kilómetros Solidarios Ruta 091", tuvo como objetivo recaudar fondos para la asociación sin ánimo de lucro ADEMA, dedicada a proyectos sociales. Además, aquellos que no han podido participar en las pruebas han tenido la posibilidad de colaborar mediante el denominado "dorsal cero".