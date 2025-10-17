Las enfermedades raras de retina, a debate en Alicante

La Asociación Retina Comunidad Valenciana celebrará este sábado 18 de octubre de 2025, de 9:00 a 14:00 horas, su segunda jornada científica bajo el título “Panorama actual sobre investigación, diagnóstico y tratamientos”. El encuentro se desarrollará en el salón de actos del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). Este evento reunirá a reconocidos especialistas en el ámbito de la oftalmología, la investigación biomédica y la baja visión.

El objetivo es acercar a pacientes, familiares y profesionales la información más actualizada sobre las distrofias hereditarias de retina.

Homenaje

Además, se rendirá un emotivo homenaje a Vicente Campoy Coronado, socio y miembro de la junta directiva de Retina Comunidad Valenciana en Alicante, por su gran dedicación y entrega a lo largo de más de una década. Coronado falleció el pasado abril

Programa

9:00 h – Apertura y homenaje a Vicente Campoy Coronado.

9:30 h – Nicolás Cuenca Navarro, Catedrático de Biología Celular, Universidad de Alicante.

10:00 h – Gerardo García García, Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

10:30 h – María José Sánchez Castro, Unidad Baja Visión Vissum, Optivisn Premium.

11:30 h –Regina Rodrigo Nicolás, Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia.

12:00 h – Enrique J. de la Rosa, Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), Madrid.

12:30 h –José María Millán Salvador, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia.

13:00 h – Carmen Aguado Muñoz, CIBERER Biobank, Valencia.

Patologías poco frecuentes

La jornada tiene como finalidad difundir y dar visibilidad a estas patologías poco frecuentes, así como acercar los avances en investigación y tratamientos a las personas afectadas y sus familias.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo.