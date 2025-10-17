Sèneca-Autobusos inicia las proclamaciones de las bellezas de las Hogueras de 2026

Irrupción anticipada. Como marca la tradición no escrita, la hoguera Sèneca-Autobusos será la primera en proclamar a sus bellezas y damas de honor del ejercicio foguerer del 2026. El distrito de categoría Especial ha organizado un acto que se celebrará este sábado 18 de octubre a las 18:30 en el Espacio Séneca, ubicado en la antigua estación de autobuses.

El acto, que lleva por título “En la mar”, pondrá en valor la identidad alicantina y les Fogueres de Sant Joan, según ha explicado la hoguera, “a través de un homenaje a la historia y a la cultura de la ciudad, mediante danzas y música tradicional festera”.

El presidente de la hoguera, Josep Amand Tomàs, ha señalado que “este emotivo encuentro marcará el inicio de un nuevo ciclo festero cargado de ilusión, donde la comisión reafirma su compromiso con la tradición y el arraigo cultural”.

La proclamación de las representantes de la hoguera Sèneca-Autobusos para 2026 mantendrá su línea tradicional y conjunta entre la comisión adulta e infantil. De esta manera, las bellezas de 2025, Verónica Mataix y Carmen Echávarri, pondrán el punto final a su reinado, abriendo ahora la etapa como candidatas a Bellea del Foc.

Tras los discursos protocolarios, ambas cederán el máximo cargo de representación de la hoguera Sèneca-Autobusos a Jéssica García y a Iris Arandia, bellezas adulta e infantil respectivamente, a quienes se les impondrá la banda acompañadas por Inés Iborra y Anna Pascual, damas de honor adultas; y por Valentina Gómez y Valeria Amengual, damas de honor infantiles.

Al acto acudirán también Adriana Vico, actual Bellea del Foc, y el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, además del concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan (PP).

Tras este acto está previsto la celebración de otro durante la noche del 31 de octubre. Se trata de la XIV lectura dramatizada de “Don Juan Tenorio”, evento cultural asentado en Alicante que se desarrollará en el claustro de la Concatedral de San Nicolás.