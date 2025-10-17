El nombre hebreo que evoca que “Dios proveerá” y que cada vez llevan más niños en Alicante
Este nombre está subiendo puestos entre los nombres más elegidos en los últimos años
Elegir el nombre de un hijo en muchas ocasiones es algo complicado. Muchos padres quieren saber qué significado tiene para saber si éste les gusta o no para ponérselo a sus primogénitos.
Cada vez más los padres eligen nombres que se escapan de los que conocemos en nuestro país y que han llevado nuestros padres o abuelos. Antonio, Jose, Carmen o María, están dejando paso a Martín, Hugo, Sofía o Lucía.
También están ganando adeptos nombres que tienen su raíz en otros países como Liam o Enzo. En la provincia de Alicante estos dos nombres están ganando muchos adeptos, al igual que Thiago.
Qué significado tiene el nombre Thiago
Desde el punto de vista etimológico e histórico, Thiago se considera una variante moderna de Tiago, que a su vez se relaciona con Santiago y deriva del latín medieval Iacobus, adaptación del hebreo Yaʿaqov (Yacob / Jacob). En ese sentido, Thiago comparte la misma raíz que los nombres “Jacobo”, “Iago”, “Diego” o “Santiago”, todos ellos con origen en la tradición bíblica hebrea.
El significado atribuido a Thiago suele ser “Dios nos recompensará” o “Dios proveerá”.
Respecto a su uso en España, los datos del censo y estadísticas autonómicas permiten vislumbrar cuál es su presencia actual. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 14.423 niños se llaman Thiago y tiene una media de edad de 6,2 años, lo que permite deducir que es un nombre bastante reciente en nuestro país.
En la provincia de Alicante se llaman Thiago un total de 689 niños aunque ha ido escalando puestos entre los nombres más frecuentes y ya se encuentra en el puesto 18. Otras provincias en los que Thiago aparece como uno de los más frecuentes son: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cáceres, Badajoz, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Málaga, Valencia, Castellón, Baleares y Toledo.
Este dato reciente señala que el nombre Thiago ya no es raro ni marginal, sino que se está consolidando como una opción con presencia significativa entre los nombres preferidos.
