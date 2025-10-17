El tiempo en Alicante: este es el tiempo que hará este fin de semana

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca para este fin de semana y el comienzo de la semana que viene un tiempo donde la inestabilidad sigue siendo protagonista: se esperan intervalos nubosos con ligeras precipitaciones en distintos puntos del territorio, tanto en el interior como en el litoral de la provincia de Alicante, lo que asegurará un fin de semana otoñal.

El tiempo en Alicante

Alicante afronta un inicio de fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica. Este viernes se esperan intervalos nubosos y lluvia débil, con una probabilidad de precipitación del 85% y temperaturas entre 16 y 25 grados. El sábado continuará el cielo nuboso con lluvias dispersas y máximas de 24 grados. El domingo volverá la estabilidad, con nubes altas y ausencia de lluvia. A partir del lunes, el tiempo se mantendrá más despejado y las temperaturas ascenderán progresivamente hasta alcanzar los 30 grados el martes y miércoles.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un viernes con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles por la tarde, con temperaturas entre 15 y 25 grados. El sábado se mantendrá la nubosidad con alguna precipitación ligera y máximas de 24 grados. El domingo llegará la estabilidad, sin lluvias y con 24 grados de máxima. Desde el lunes se prevé un ascenso progresivo de las temperaturas, alcanzando los 31 grados el martes. El resto de la semana continuará con tiempo despejado y sin precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

Benidorm arranca el viernes 17 con intervalos nubosos y lluvia débil probable (85%), temperaturas entre 18 y 23 °C y humedad alta. El sábado 18 se mantiene la inestabilidad con precipitación muy probable (95%) y valores de 18–23 °C. El domingo 19 mejora el tiempo: sin lluvia, poco nuboso, máxima de 23 °C y mínima de 17 °C. El lunes 20, intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvia (25%), con 24/18 °C y viento del SO hasta 20 km/h. Entre martes y jueves (21–23) predominará el ambiente estable: de 26/19 °C el martes con 15% de lluvia, y ya sin precipitaciones el miércoles (27/19 °C) y jueves (25/19 °C).

El tiempo en Elda

Elda vivirá un viernes con cielos nubosos y lluvias débiles intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 85 por ciento y temperaturas entre 13 y 23 grados. El sábado continuará la inestabilidad, con intervalos nubosos y posibles lluvias ligeras, manteniendo valores similares. El domingo se prevé una mejora del tiempo, sin lluvias y con temperaturas estables. A partir del lunes, las máximas subirán hasta los 28 grados, con cielos parcialmente despejados y baja probabilidad de precipitaciones. El resto de la semana continuará con ambiente soleado y estable, alcanzando los 30 grados el jueves.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un viernes con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia moderada del 40 por ciento, con temperaturas entre 18 y 24 grados. El sábado continuará el cielo parcialmente cubierto y posibilidad baja de precipitaciones, manteniendo valores similares. El domingo se prevé un ambiente más estable y soleado, sin lluvias y con máximas de 24 grados. Desde el lunes comenzará un ascenso gradual de las temperaturas, alcanzando los 28 grados el miércoles. El jueves continuará el tiempo despejado y seco, con mínimas suaves de 20 grados.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afronta un viernes con intervalos nubosos y ligera probabilidad de lluvia, con temperaturas entre 15 y 24 grados. El sábado continuará la nubosidad con posibles precipitaciones débiles y valores similares. El domingo se prevé tiempo estable y sin lluvias. El lunes habrá intervalos nubosos y un leve ascenso térmico.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá un viernes marcado por la inestabilidad, con tormentas y lluvias intensas, una probabilidad de precipitación del cien por cien y temperaturas entre doce y veintiún grados. El sábado continuará la nubosidad con lluvias débiles y valores similares. El domingo se prevé una mejora, con cielos de nubes altas y sin lluvias. El lunes habrá intervalos nubosos y una ligera posibilidad de precipitación, con máximas de veinticinco grados.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un viernes muy nuboso con lluvias débiles intermitentes y una probabilidad de precipitación del 90 por ciento, con temperaturas entre 17 y 24 grados. El sábado persistirá la inestabilidad, aunque las lluvias serán más aisladas. El domingo se espera una mejora del tiempo, con cielos poco nubosos y máximas de 25 grados. El lunes habrá intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia.