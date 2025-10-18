Alicante se tiñe de rosa contra el cáncer de mama

La Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM) ha celebrado este sábado en la Concha de la Explanada de Alicante un evento por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este domingo 19 de octubre. La cita, que ha reunido a alrededor de un centenar de personas vestidas con colores rosa, ha incluido la lectura del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la instalación de mesas informativas sobre prevención y detección precoz y una clase de zumba abierta al público como cierre.

El evento ha comenzado a las 10:30 horas con la lectura del manifiesto de la federación nacional, en el que se reclama el fortalecimiento de la sanidad pública y la homogeneización de los programas de detección precoz en todas las comunidades autónomas. También se ha insistido en la necesidad de reforzar la investigación, la innovación y la atención personalizada a las pacientes, además de garantizar la igualdad de acceso a los tratamientos en todo el territorio.

Ampliar la atención psicológica

En paralelo, la asociación ha dispuesto varios estands informativos a lo largo del paseo, frente a la Concha, donde se ha ofrecido material divulgativo y productos solidarios. Los fondos recaudados este año, tanto en este evento como en las mesas instaladas el jueves y el viernes, se destinarán íntegramente a la ampliación de horas del programa de atención psicológica que la asociación presta a mujeres diagnosticadas de cáncer de mama.

A las 11:00 horas ha tenido lugar una masterclass de zumba dirigida por la instructora Mili, que ha cerrado la jornada con el baile de las voluntarias de la asociación y otras tantas personas que se han unido al acto. La participación ha sido gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

Así ha sido el acto conmemorativo de APAMM en Alicante por Día Internacional contra el Cáncer de Mama / Jose Navarro

Asimismo, ha contado con la presencia de la Bellea del Foc y sus Damas de Honor, así como del presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, que han mostrado su apoyo en la lucha contra la enfermedad al igual que lo hicieron el año pasado, cuando el acto se celebró en la plaza de la Montañeta.

Durante la jornada, desde APAMM se ha insistido en la necesidad de reducir los plazos de espera en los programas de cribado mamario, una reivindicación que la entidad considera prioritaria. La asociación ha recordado que la detección precoz sigue siendo el principal factor que mejora el pronóstico y la supervivencia de las pacientes.

Investigación y detección precoz

El manifiesto leído por las representantes de la asociación recoge las principales demandas del movimiento de pacientes con cáncer de mama en España. La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) reclama una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud para garantizar una atención pública, gratuita, universal y de calidad, y que la investigación, la innovación y la detección precoz sean prioridades sanitarias.

En España, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 22 muertes por cada 100 000 mujeres en 2021, según datos publicados este año por el Ministerio de Sanidad. Además, el cáncer de mama representa aproximadamente el 30 % de todos los tumores detectados en mujeres. Cada año se diagnostican en torno a 35 000 nuevos casos, lo que lo convierte en el tipo de cáncer más común entre la población femenina.