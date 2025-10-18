Barcala viaja a China para reclamar una financiación "justa y suficiente" para los municipios

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha viajado por segunda vez en menos de un mes a China para defender una financiación “justa, propia y suficiente” para los municipios. El primer edil ha participado este sábado en la reunión del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrada en la ciudad de Xi’an, donde se han dado cita más de 300 delegados de gobiernos locales de todo el mundo.

Barcala ha encabezado la delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, con el objetivo de reclamar un marco competencial claro para las administraciones locales. Durante su intervención, ha destacado la capacidad de los municipios “para gestionar recursos financieros de carácter internacional, y no solo regionales o nacionales, sin depender de los controles o la discrecionalidad de administraciones superiores”.

El alcalde también ha insistido en que las políticas de vivienda deben situarse “entre las grandes prioridades de las administraciones locales”, al considerarlas “un reto presente y futuro de primer orden”. Su primera intervención se ha producido en un diálogo de alcaldes titulado “Un desarrollo urbano centrado en las personas en la era digital”, en el que ha defendido que “la transformación digital es necesaria en la gestión municipal, pero solo puede ser una herramienta al servicio de los ciudadanos y nunca un fin en sí misma”.

En un segundo debate, Barcala ha abordado la estrategia del CGLU en materia de sostenibilidad financiera y vivienda para la próxima década, donde ha reclamado un papel más activo de los municipios en el ámbito internacional. “Queremos ser agentes reconocidos en los foros e instituciones globales”, ha subrayado.

El reto de la vivienda

Uno de los ejes centrales de su participación ha sido el problema del acceso a la vivienda, al que ha calificado como “un reto de futuro que debe dar respuesta a las demandas de los jóvenes y de las personas más vulnerables”. Barcala ha equiparado esta cuestión a la salud, la educación y el empleo como pilares esenciales de las políticas públicas “para situar a las personas en el centro de la acción institucional”.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante ha situado la promoción del acceso a la vivienda como una de sus grandes líneas de actuación, con medidas como la puesta en el mercado de nuevos suelos edificables, la promoción de la edificación en altura con más zonas verdes, la reserva de entre el 30% y el 40% de las viviendas para jóvenes y rentas bajas, la concesión de bonos de alquiler para personas vulnerables y la colaboración público-privada mediante la cesión de suelo municipal a promotores para abaratar precios.

Junto a Barcala, han participado también el vicepresidente de la Comisión de la FEMP y alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, Francisco Díaz Latorre. Durante las sesiones estatutarias del Consejo Mundial se han debatido cuestiones como el rol de las ciudades intermedias, la diplomacia económica territorial como motor de cohesión social, la agenda de paz municipalista o la gobernanza local en entornos multilaterales.

En el encuentro de Xi’an se ha dado, además, el primer paso hacia la renovación de los cargos estatutarios del CGLU para los próximos cuatro años. También se ha adoptado el plan de trabajo 2025–2029, que busca consolidar un multilateralismo local de largo recorrido y reforzar la cooperación entre gobiernos locales a escala global.

Gira internacional

Desde que asumió en 2023 la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP, Luis Barcala ha intensificado la presencia institucional de Alicante en el exterior. En el último año, el alcalde ha participado en distintos foros y encuentros políticos de ámbito global en los que ha defendido el papel de los municipios en la cooperación internacional y la innovación urbana.

En septiembre del pasado año intervino en la Cumbre del Futuro de la ONU, celebrada en Nueva York, donde compartió mesa con representantes locales de Ammán, Roma y Rabat en el marco de la Asamblea Mundial de Gobiernos Regionales. En aquel encuentro destacó los avances digitales de Alicante y su estrategia para convertirse en una ciudad inteligente y sostenible.

Ya en septiembre de este año, Barcala volvió a viajar a China para participar en el Tercer Foro Internacional de Ciudades de Weihai, donde presentó a Alicante como un modelo mediterráneo de desarrollo urbano sostenible. Su objetivo se basaba en atraer inversión extranjera y reforzar la proyección internacional de la ciudad dentro de la red global de municipios innovadores.