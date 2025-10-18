Marchas solidarias en la provincia por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Con motivo del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, las juntas locales de la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) han organizado diferentes marchas solidarias y actividades en la provincia de Alicante. Se trata de una jornada reivindicativa y de apoyo a todas las personas que atraviesan la enfermedad, así como de recaudación de fondos destinados a los programas y servicios que ofrecemos la entidad.

"Cada paso que damos juntos es un recordatorio de que la prevención, la investigación y el apoyo emocional son esenciales" Pablo Enríquez — Presidente de la asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer

Pablo Enríquez, presidente provincial de la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer, ha destacado que “estas marchas representan la fuerza y la unión de toda una provincia frente al cáncer. Cada paso que damos juntos es un recordatorio de que la prevención, la investigación y el apoyo emocional son esenciales para seguir avanzando. Gracias al compromiso de nuestras juntas locales y al respaldo de miles de personas, seguimos construyendo una red de esperanza y solidaridad en torno a los pacientes y sus familias”.

A continuación, se resumen las actividades previstas en cada localidad:

Guardamar del Segura

El 19 de octubre a las 10:00 horas se celebrará la marcha con salida desde la Plaza del Ayuntamiento. La inscripción tiene un coste de 6 euros e incluye camiseta.

Monóvar

La marcha será el 19 de octubre a las 10:30 horas con salida desde la Plaza de Toros. La inscripción tiene un precio de 5 euros.

Tibi

El 19 de octubre la jornada comenzará con la recogida de dorsales a las 10:00 horas en el Paseo de la Santa y la salida a las 12:30 horas desde la Plaza Glorieta. El donativo es de 10 euros (5 euros para niños hasta 10 años). Las inscripciones pueden realizarse en el correo electrónico tibi.contraelcancer@hotmail.com o presencialmente los martes y viernes de octubre por la mañana en la sede de AACC en Tibi.

Torrevieja

El 19 de octubre a las 12:00 horas se celebrará la marcha con salida desde el Paseo Juan Aparicio. La inscripción tiene un coste de 7 euros sin mochila o 10 euros con mochila. Durante la marcha se repartirá agua, fruta y zumos, además se rifarán regalos con los números de los dorsales.

Sax

El 19 de octubre a las 10:00 horas se celebrará la marcha con salida desde el Parque de los Príncipes. La inscripción tiene un precio de 6 euros e incluye camiseta, mochila y botella de agua. Los dorsales se pueden adquirir en Panadería Avelina y Hobby Sport.

Pinoso

El 19 de octubre a las 10:00 horas tendrá lugar la marcha con salida en la Plaza del Ayuntamiento y llegada al Parque de Santa Catalina. La inscripción es de 6 euros e incluye camiseta y dorsal, disponibles en la sede de AACC. En el parque se celebrarán actividades como lectura de manifiesto, clase de zumba, desayuno para los asistentes, sorteo de regalos y talleres a cargo de la asociación Iguals i Sense Traves.

San Vicente del Raspeig

El 19 de octubre a las 10:30 horas se celebrará la marcha con salida en la Plaza de España. La inscripción es gratuita, aunque se puede colaborar con un dorsal solidario de 1 euro, camisetas por 5 euros y mochilas por 3 euros.

Calpe

La marcha tendrá lugar el domingo 26 de octubre, con inicio a las 12:30 horas desde la Plaza Mayor, punto de salida y llegada. La inscripción tiene un coste de 10 euros y puede realizarse en la sede de AACC Calpe (C/ Mayor 16) los lunes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, y martes de 11:00 a 13:00 horas. El día de la marcha, los dorsales podrán adquirirse desde las 11:30 horas en la Plaza Mayor. Tras la caminata, la jornada continuará con música en directo del dúo Sweet Soulz, bar a precios populares, chocolate gratuito para todos a las 17:00 horas y rifa con los dorsales.

Daya Nueva

El 19 de octubre a las 10:00 horas Daya Nueva se sumará a las marchas solidarias del Día Mundial contra el Cáncer de Mama con una caminata que partirá desde la Plaza del Ayuntamiento. La inscripción tiene un coste de 5 euros e incluye camiseta conmemorativa. Durante la jornada se reconocerá al participante de mayor y menor edad con un detalle especial, y además, entre todos los dorsales se sorteará un desayuno para dos personas.

Dolores

El municipio de Dolores se sumará a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama con una marcha solidaria que se celebrará el 26 de octubre a las 10:00 horas, con salida desde la puerta del Ayuntamiento. La inscripción tiene un coste de 7 euros e incluye camiseta, dorsal y avituallamiento. Los dorsales pueden recogerse en la sede de AACC Dolores.

Redován

El municipio de Redován celebrará su marcha solidaria contra el cáncer de mama el 19 de octubre a las 9:30 horas, con salida desde la Plaza de la Paz. La inscripción tiene un coste de 5 euros e incluye dorsal, camiseta y agua.

Agost

El municipio de Agost se unirá a la celebración con una marcha solidaria que tendrá lugar el domingo 19 de octubre a las 10:00 horas, con salida desde el Auditorio Municipal. La inscripción tiene un coste de 10 euros e incluye camiseta, agua y picoteo. Las inscripciones pueden realizarse en la sede de AACC Agost (plataforma www.mychip.es). La recogida de camisetas será el mismo día del evento, de 9:00 a 9:45 horas. Al finalizar el recorrido, habrá una demostración de zumba a cargo de FZ Fitness.

Rafal

El municipio de Rafal celebrará su marcha solidaria contra el cáncer de mama el 19 de octubre, con salida a las 11:00 horas desde la Plaza de España. Antes del inicio, a las 10:30 horas, se realizará la recogida de camisetas y dorsales (donativo de 10 euros, que incluye agua y fruta), además de una clase de calentamiento a cargo de Alegría y la lectura del manifiesto en apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad. Al finalizar el recorrido, se llevará a cabo un sorteo de regalos entre los participantes.

Mutxamel

El municipio de Mutxamel se sumará a las actividades solidarias con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el 9 de noviembre a las 11:00 horas, con una marcha que partirá desde la calle Virgen de Loreto, número 7. La actividad, con un donativo recomendado de 5 euros, está pensada para todos los públicos.

Benejúzar

El municipio de Benejúzar celebrará su marcha solidaria contra el cáncer de mama el 2 de noviembre a las 10:00 horas, con salida desde la puerta del Ayuntamiento. La inscripción tiene un coste de 5 euros e incluye almuerzo para los participantes. El recorrido, de aproximadamente 6 kilómetros, llegará hasta La Pilarica.

Almoradí

También Almoradí celebrará su marcha solidaria contra el cáncer de mama. Será el domingo 26 de octubre a las 10:00 horas, con salida desde la Plaza de la Constitución. La participación incluye una camiseta conmemorativa por 5 euros.