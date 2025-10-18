Caos en un barrio de Santa Cruz bajo la luz de las velas

Hay algo casi místico en sumir a un barrio entero bajo el hechizo de la luz de las velas. Recorrer las estrechas callejuelas del barrio de Santa Cruz, alumbradas con la lumbre de miles de candiles, supone redescubrir su encanto desde una perspectiva completamente distinta a la popular. Los alicantinos tuvieron la oportunidad de comprobar este sábado que el magnetismo de este rincón, tan cautivador durante el día, puede replicarse cuando el sol se ha escondido.

Pero todo cambia cuando la experiencia no te deja disfrutar de un momento único. Más de un millar de velas iluminaron las calles del barrio, marcando el recorrido de las fiestas de las Cruces de Mayo, y miles fueron las personas que abarrotaron las estrechas calles de la zona generando tapones en todas las direcciones. Desde la calle San Rafael hasta la plaza de la Ermita, pasando por San Antonio, Diputado Auset y sus vías adyacentes, la luz de las velas otorgó un aire renovado al corazón más tradicional de la localidad, pero algunas parecían imperceptibles por el gran número de personas que acudieron a la cita.

Esta iniciativa, impulsada por la Comisión de las Cruces de Mayo, buscaba combinar la tradición del lugar con la espiritualidad en un mismo escenario. Tanto es así que un gran número de calendarios tenían marcada esta fecha como especial. Pero la experiencia dejó en evidencia un acto que se fue de las manos y que atrajo a más gente de las que se esperaban en un primer momento.

Un hombre enciende las velas que se iban apagando tras el paso de la gente / Jose Navarro

Todo comenzó pasadas las 20 horas, cuando las reinas de las fiestas recorrieron las calles engalanadas al compás de la colla de dolçaina i tabal. Durante el trayecto visitaron una cruz de flores colocada en homenaje a los festejos de mayo, dando inicio a una actividad que tuvo una presencia masiva de alicantinos y visitantes frente a la Ermita. Con los compases de "La manta al coll", que tuvo una intentona de coro grupal que se diluyó entre los presentes, las puertas de la pequeña Ermita abrieron sus puertas para la correspondiente entrada de los interesados.

Con el encendido de las velas, el barrio que duerme a las faldas del Castillo de Santa Bárbara se transformó en un espectáculo luminoso y cálido. Los alicantinos, con la intención de vivir la experiencia en primera persona, se sumaron al paseo, mientras la música en directo acompañaba la noche, envolviendo todo con un encanto único. Sin embargo, las aglomeraciones de personas marcaron el contrapunto de la actividad, con algunos asistentes agobiados por una afluencia que generó conflictos y peleas, y por las que tuvieron que intervenir los efectivos policiales allí presentes.