La coca de mollitas más grande del mundo se hace realidad en Alicante

Había coca de mollitas para alimentar a casi toda Alicante. Este sábado, la avenida de la Constitución se convirtió en el escenario de un hito gastronómico: la elaboración de la coca de mollitas más grande del mundo, con una longitud de 170 metros.

Este emblemático plato, uno de los bocados más queridos de la gastronomía alicantina, destaca por su sencillez y sabor inconfundible. Su base crujiente se combina con las características mollitas, creando una receta irresistible.

En la cita han participado 26 panaderías, y se prepararon más de 9.000 porciones para repartir entre el público, que la Policía Local cifra en unas 10.000 personas. La panadería Hermanos Guardiola se alzó con el primer premio del jurado a la mejor coca tradicional, seguida por la Panadería-Cafetería Cristina y el Horno de San Gabriel, que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. Igualmente, en la categoría sin gluten, la coca ganadora ha sido la de JM García Sin Gluten.

A la tercera va la vencida

El evento, inicialmente previsto para finales de junio, tuvo que aplazarse por una ola de calor. Aunque el Ayuntamiento anunció su celebración en septiembre, finalmente se trasladó a este sábado 18 de octubre.

La Policía Local cifra en unas 10.000 personas la afluencia en la avenida Constitución para disfrutar de esta típica receta alicantina

Desde las 18 horas, la monumental coca podía contemplarse a lo largo de la avenida, donde se desplegó sobre decenas de mesas. Los preparativos comenzaron horas antes para garantizar una correcta disposición y, sobre todo, un reparto ordenado de las porciones, evitando aglomeraciones.

En el centro, de negro, Panadería Hermanos Guardiola recoge el primer premio. / INFORMACIÓN

Un notario certificó la longitud total de la coca, confirmando el récord. La proeza se logró gracias a la unión de cientos de cocas individuales de idénticas medidas, dispuestas para su degustación gratuita.

La iniciativa forma parte de los actos de celebración del nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025, y contó con música, animación y una fuente instalada por Aguas de Alicante.

JM García recibe el premio a la mejor coca sin gluten. / INFORMACIÓN

El jurado del concurso estuvo presidido por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y compuesto por las concejalas de Comercio y de Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, además de representantes de la Cámara de Comercio de Alicante, el Gremio de Panaderos, Harinas La Encarnación y Facpyme. También asistieron la Bellea del Foc, Adriana Vico, y el presidente de la Federació de Fogueres.

Participantes

En la categoría tradicional, participaron 24 obradores y panaderías, entre ellos Delicias de Gala, El Horno Antiguo de Benimagrell, Hermanos Guardiola, Horno de Dorita, Horno L’Alacantí, Panadería Merytoña, La Levantina, Moods Bakery, Ópalo Pastelería, Pan de Fini, Angelita S.L., Panadería-Cafetería Cristina, Califa, Escoda, Ester, Zaragoza S.L., Paquito, El Castell, Sirvent, Pastelería Rico, Talión y Sánchez Artesanos. En la categoría sin gluten, compitieron JM García Sin Gluten y Toni-Pal de Cel.

Con esta gesta, Alicante no solo celebra su título gastronómico, sino también su arraigo, su sabor y la pasión de su gente por una sabrosa receta.