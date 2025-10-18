Empiezan las obras en el edificio de Alicante del que se expulsó a 80 Mundos para uso turístico

Sin tiempo que perder. Tras la salida de 80 Mundos, que inauguró sus nuevas instalaciones este martes en la calle Segura, han comenzado las obras para destinar a uso turístico el edificio que, hasta ahora, albergaba la emblemática librería alicantina. La empresa que adquirió el inmueble situado en el número 14 de General Marvá ha dado comienzo a los trabajos de demolición del interior de la propiedad, que prevé finalizar en los próximos seis meses.

Esta misma semana, los operarios han procedido al vallado perimetral del acceso al edificio, junto con la colocación de un contenedor para el desescombro. Primeramente, se procederá a la demolición de los muros internos del inmueble, sin que esto afecte a la estructura, los forjados ni la fachada. En concreto, está previsto iniciar la actuación suprimiendo las antiguas instalaciones de agua, electricidad y telecomunicaciones. Tras ello, se extraerán elementos como el mobiliario de las cocinas, los sanitarios y las griferías, junto con puertas, alicatados y elementos de la carpintería interior.

También está previsto derribar los falsos techos en las distintas plantas residenciales. Por último, será el turno de la demolición de los tabiques y pavimentos, despejando las hasta ahora viviendas. Una vez concluya la actuación, el objetivo de la mercantil es impulsar una rehabilitación integral del edificio, para destinarlo a uso turístico.

Un cierre que despertó conciencias

En el mes de julio, tal y como publicó INFORMACIÓN, 80 Mundos anunció que debía dejar el local en el que ejercía su actividad expulsada por la presión turística. La que es, actualmente, la librería en activo más antigua de Alicante, con más de 40 años de historia, tuvo que abandonar su sede después de que el edificio del número 14 de la calle General Marvá fuera vendido a una empresa madrileña, que anunció que pretendía convertirlo en un bloque de apartamentos turísticos.

La noticia generó gran indignación ciudadana, llegando a dar lugar a una manifestación en la que un millar de personas gritaron "basta" a la turistificación de la ciudad. El polémico cierre no solo agitó a las asociaciones vecinales, sino también la política municipal: el alcalde, Luis Barcala, anunció de manera inmediata que extendería a los edificios completos la suspensión de licencias que ya se venía aplicando desde enero a las viviendas de uso turístico ubicadas en bloques residenciales.

Una vez entró en vigor la nueva moratoria, desde el Ayuntamiento insistieron en diferentes ocasiones en "no tener constancia" de ninguna petición de licencia relativa al inmueble en cuestión, lo que parecía dar a entender que la empresa había renunciado a la apertura de un complejo de apartamentos turísticos. Sin embargo, el comienzo de las obras de demolición interna esta misma semana ha reavivado las sospechas.

Por el momento, los trabajos no han afectado al local comercial donde hasta ahora se ubicaba 80 Mundos, que ya ha sido clausurado tras la "mudanza" del negocio. Según ha podido saber INFORMACIÓN a través de fuentes municipales, las obras se están ejecutando por la vía de la declaración responsable, sin que se haya solicitado licencia de obra mayor para la demolición interna, al entender la mercantil responsable que no es necesaria en este tipo de trabajos. Desde Lupiale Promociones, la ahora propietaria del inmueble, han rechazado hacer declaraciones al respecto del futuro del edificio cuya compra sirvió para despertar conciencias en cuanto al crecimiento del turismo masivo en la ciudad de Alicante.