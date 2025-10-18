El futuro de Alicante, a debate en el Foro Inmobiliario

Analizar el futuro urbanístico y residencial de Alicante. Ese es el objetivo del nuevo Foro Inmobiliario organizado por INFORMACIÓN. La cita tendrá lugar el próximo miércoles, 22 de octubre, en el Museo Arqueológico de la ciudad (MARQ), y contará con un nutrido grupo de voces expertas que aportarán su visión sobre el desarrollo de la capital de la provincia para los próximos veinte años.

El foro comenzará a las 9:30 horas, y se abrirá con la bienvenida del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot. Tras ello, el abogado urbanista Rafael Ballester (de Pérez Segura Asociados), con una amplia experiencia en planificación territorial, realizará una ponencia sobre el Plan General de Alicante, principal hoja de ruta jurídica y urbanística de la ciudad, que se encuentra actualmente en trámites de renovación tras su aprobación original en 1987.

A continuación, será el turno de la mesa redonda titulada "El nuevo horizonte inmobiliario", moderada por la periodista Victoria Ferrá. En ella, participarán Miguel Ángel Quiles, director de la división de clientes de TM Grupo Inmobiliario; Adrián Barbudo, director comercial y de marketing de MPC Group; y Cristina Bordera, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante.

El cartel anunciador de la jornada del 22 de octubre en el Museo Arqueológico de Alicante. / INFORMACIÓN

Este grupo de expertos dará respuesta a cuestiones como las oportunidades que abre el futuro Plan General, las tipologías de vivienda y la demanda de los clientes, el papel de la digitalización y los nuevos materiales o el tipo de producto inmobiliario que debe construirse en los próximos años. Además, se debatirá sobre cómo puede contribuir esta herramienta de planeamiento a tener una ciudad más habitable y adaptada al cambio climático, junto con los retos y oportunidades de esta tramitación para el futuro próximo de Alicante.

La jornada, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, se cerrará con un cóctel para todos los asistentes. Una cita ineludible con el futuro urbanístico de la ciudad, que contará también con la colaboración de Alicante Global Group, Patmore Resort, Cala Natura Mediterranean Boutique Resort, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante, MPC Group, MAB, imont Legal & Taxes y Contract by Catral Group.