El tiempo en Alicante: la provincia mira al cielo ante la probabilidad de lluvias para hoy

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que, este fin de semana y el comienzo de la semana que viene, el tiempo lo protagonizará la inestabilidad: se esperan intervalos nubosos con ligeras precipitaciones tanto en el interior como en el litoral de la provincia de Alicante, lo que asegura que será un fin de semana otoñal.

Para este sábado, las temperaturas rondarán entre los 15ºC de mínimas y los 25ºC, tendencia que se repetirá el domingo y en el inicio de la próxima semana.

El tiempo en Alicante

Alicante se enfrentará a una jornadapendiente de la inestabilidad atmosférica. Hoy se esperan intervalos nubosos y lluvia débil, con una probabilidad de precipitación del 45% y temperaturas entre 16 y 25 grados. El domingo volverá la estabilidad, con nubes altas y ausencia de lluvia. A partir del lunes, el tiempo se mantendrá más despejado y las temperaturas ascenderán progresivamente hasta alcanzar los 30 grados el martes y miércoles.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un sábado con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles por la tarde, con temperaturas entre 15 y 25 grados. El domingo llegará la estabilidad, sin lluvias y con 24 grados de máxima. Desde el lunes se prevé un ascenso progresivo de las temperaturas, alcanzando los 31 grados el martes. El resto de la semana continuará con tiempo despejado y sin precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

El sábado en Benidorm arrancará con intervalos nubosos y lluvias débiles durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitación del 45%. Las temperaturas oscilarán entre 17ºC y 23ºC grados y el viento soplará del sureste. Mañana domingo continuará el cielo nuboso pero sin lluvias y los valores térmicos serán similares. El lunes seguirán los intervalos nubosos y la baja probabilidad de lluvia.

El tiempo en Elda

Hoy en Elda tendrán cielos nubosos y lluvias débiles intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 70% y temperaturas entre 12 y 23 grados. El domingo se prevé una mejora del tiempo, sin lluvias y con temperaturas estables. A partir del lunes, las máximas subirán hasta los 28 grados, con cielos parcialmente despejados y baja probabilidad de precipitaciones. El resto de la semana continuará con ambiente soleado y estable, alcanzando los 30 grados el jueves.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja hoy tendrá intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia muy baja (15%), con temperaturas entre 18 y 24 grados. El domingo se prevé un ambiente más estable y soleado, sin lluvias y con máximas de 24 grados. Desde el lunes comenzará un ascenso gradual de las temperaturas, alcanzando los 28 grados el miércoles.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará un sábado con intervalos nubosos y ligera probabilidad de lluvia, con temperaturas entre 15 y 24 grados. El domingo se prevé tiempo estable y sin lluvias. El lunes habrá intervalos nubosos y un leve ascenso térmico.

El tiempo en Alcoy

Hoy Alcoy estará marcado por la inestabilidad, con tormentas y lluvias intensas, una probabilidad de precipitación del 75% desde el mediodía y temperaturas entre 12ºC y 21ºC grados. El domingo se prevé una mejora, con cielos de nubes altas y sin lluvias. El lunes habrá intervalos nubosos y una ligera posibilidad de precipitación, con máximas de 25ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un sábado muy nuboso con lluvias débiles aisladas y una probabilidad de precipitación muy baja, con temperaturas entre 17 y 24 grados. El domingo se espera una mejora del tiempo, con cielos poco nubosos y máximas de 25 grados. El lunes habrá intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia.