Alicante y el Consell diseñan un eje deportivo en la Vía Parque para 2026

El Ayuntamiento comienza a dibujar el futuro eje deportivo de Alicante. Dentro de los proyectos «transformadores» que el alcalde Luis Barcala anunció en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad el pasado lunes, el ejecutivo municipal espera convertir el espacio central de la Vía Parque en un entorno enfocado a la práctica deportiva y el entrenamiento de deportistas de élite.

Un entorno en el que ya se ubican instalaciones como las pistas deportivas de la avenida Unicef, la piscina cubierta frente a Los Ángeles o la zona de calistenia y el polideportivo situados junto al parque del periodista José Picó. A todo ello, el Ayuntamiento confía en sumar en los próximos años dos proyectos de gran envergadura: la Ciudad del Baloncesto (que impulsará la Fundación Lucentum en terrenos municipales) y una zona de instalaciones dedicadas a los deportes tecnificados, en este caso sufragadas por la Generalitat también en suelo municipal.

Los terrenos en los que se pretende ubicar el nuevo eje deportivo de la Vía Parque, este sábado. / INFORMACIÓN

Respecto a este último plan, el Consistorio y el Consell ya han comenzado a dibujar las líneas maestras de las futuras instalaciones, que podrían comenzar a ejecutarse el próximo año. En este sentido, los técnicos municipales ya han elaborado un anteproyecto que fue presentado al Gobierno autonómico y que habría sido visto con buenos ojos desde la Dirección General de Deportes, que busca suelo en Alicante para impulsar disciplinas tecnificadas como el judo, el tenis de mesa o el bádminton.

Una idea que el ejecutivo de Barcala busca encajar en ese entorno, el de la vía parque. Según ha podido saber INFORMACIÓN, el Consistorio cederá a la Administración autonómica los terrenos situados en torno a la glorieta del Gestor Administrativo, entre los barrios de Los Ángeles, Tómbola, Rabasa y San Agustín. Allí, se proyectan tres pabellones independientes, con cubierta. El primero de ellos, orientado a la práctica del judo, dispondría de hasta cuatro tatamis de distintas dimensiones con gradas para la celebración de competiciones con público. En la misma línea, se plantean otras dos naves, una orientada al bádminton (con seis pistas) y otra al tenis de mesa (con hasta ocho).

Uso compartido y zona verde

En cuanto al futuro uso, pendiente de formalizar entre ambas administraciones, está previsto que las instalaciones se destinen por las mañanas a deportistas dentro del programa de tecnificación de la Generalitat (especialmente a los afincados en Alicante) y, por las tardes, a clubes locales de las distintas disciplinas.

En los alrededores de estas infraestructuras deportivas, el gobierno local quiere aprovechar los terrenos disponibles para, además, integrar una zona verde que funcione como área de paseo y esparcimiento. Un proyecto que necesitará tener en cuenta no solo la integración con los cuatro barrios colindantes, sino también la proyección futura de otras instalaciones en el entorno: principalmente, el parque inundable que espera desarrollar Aguas de Alicante y la futura comandancia de la Guardia Civil.

En cuanto a la fórmula, Ayuntamiento y Generalitat deberán formalizar la firma de un convenio tanto para la cesión del suelo como para definir el uso del futuro espacio. En cuanto al presupuesto del que podría disponer este complejo, por el momento no se han realizado estimaciones, aunque el ejecutivo autonómico trata de darle encaje en los presupuestos de la Generalitat para el próximo 2026, tratando de iniciar la actuación lo antes posible, con la mirada puesta en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 2027.