Ojalá, Alicante, ojalá

El pasado lunes fue un día de promesas. Y no uno cualquiera. Con motivo del Debate sobre el Estado de la Ciudad de este 2025, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tiró de manual con un paquete de iniciativas que iban desde limpiar más y mejor la vía pública hasta contribuir a que el Hércules CF disponga de la siempre añorada ciudad deportiva.

Y lo hizo en un instante clave, nada casual, superado el ecuador del mandato y cuando las luces empiezan ya a apuntar a la próxima cita con las urnas de mayo de 2027, en poco más de un año y medio, en un abrir y cerrar de ojos en esto de lo público.

Así que en la política alicantina es el momento de intentar generar nuevas ilusiones, de salir del letargo rutinario, de hablar de proyectos transformadores, de intentar enterrar el «poble vell» y dibujar un «altre Alacant». De hecho, el discurso del alcalde nada tuvo que ver con el que pronunció un año antes, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2024, cuando los anuncios se limitaron a dos cheques: alquiler y bebé.

Esta vez lo social pasó a un segundo plano, a pesar de la exigencia de los tiempos, y la atención se centró en proyectos y servicios, en lo que debería ser el desarrollo del siempre reclamado «plan de ciudad», tal y como recalcan los expertos urbanísticos cada vez que tienen oportunidad.

Hubo de todo. En algunos casos la música sonaba conocida. Y es lógico. Se escuchó por primera vez el concepto «Alicante Nuevo Centro», que entrado en materia evocaba ese eje cultural del que se lleva años hablando en el Ayuntamiento de Alicante, que arrancaría en el Teatro Principal, con paradas en el Ideal y en el inmueble que todavía acoge a la comandancia de la Guardia Civil (ambas obviadas por motivos evidentes), sin olvidar el ADDA (ahora se dice de nuevo que con un aparcamiento subterráneo), la Plaza de Toros (sin cubrir parece complicado que pueda ofrecer grandes novedades) y el complejo Las Cigarreras (que tampoco ha escapado a la tala de árboles tan extendida en los proyectos con sello municipal).

Para incluir una novedad (y no menor) al soniquete, se anunció la peatonalización de la calle San Vicente, un vial clave actualmente para la movilidad al suponer una salida natural hacia el norte. También se defendió una apuesta más peatonal de las plazas de España y Santa Teresa. Y se recordó, de paso, la prometida peatonalización integral de la plaza del Ayuntamiento, cuyas obras se anunciaron para este 2025. Eso, vistas las fechas, ya no podrá ser.

A su vez, se habló, y mucho, de instalaciones deportivas: privadas, autonómicas y municipales. Sobre la mesa se puso la Ciudad del Baloncesto de la Fundación Lucentum, cuya financiación sigue siendo una incógnita; y la ciudad deportiva del Hércules en terrenos de la Albufereta, que provoca unas dudas más que legítimas dada la historia reciente; además de dos complejos: uno de la mano de la Generalitat en Vía Parque, a la altura de Los Ángeles, y otro en el entorno del PAU 5.

Aunque con el objetivo de dar respuesta a las quejas diarias de los ciudadanos, Barcala también se vio obligado a anunciar el siempre socorrido (¿cuántos anuncios similares se han escuchado en la última década, con independencia del color que tiña el gobierno?) «plan de choque» para mejorar la limpieza en la ciudad. Falta hace, es evidente.

Recurrió a la cifra mágica de los «100» para anunciar más barrenderos y así «reforzar la limpieza de todos los barrios de la ciudad» y una «intensificación de baldeos en zonas que lo requieran», que prácticamente serían todas, junto al recurso tecnológico que siempre suma: la puesta en marcha de una app donde recoger las incidencias.

Y aunque se prometió lo «mucho» que se va a hacer, con un proyecto «ambicioso» de «transformación urbana y social», que el alcalde «tuvo a bien explicar», según palabras textuales de la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, también hubo silencios que hablan por sí solos dada la magnitud para Alicante.

Apenas se hizo alusión al Parque Central, que incluyendo la Estación Intermodal, debería ser el gran proyecto transformador de la ciudad (tras lustros de espera) y del que continúan sin conocerse los detalles, desaprovechando cada día que pasa la pública amistad entre el popular Barcala y el ministro socialista Óscar Puente.

Y es que son muchas, a nivel macro y micro, las promesas pendientes en Alicante, llegando algunas a morir en el olvido. Y conscientes de esa realidad, es muy de político intentar generar nuevas ilusiones, que se modifiquen los temas de conversación, con el peligro real de avivar la frustración en caso de nuevos incumplimientos.

Esos y tantos otros

Y conocidas las promesas renovadas, ojalá se hagan realidad. Que siguiendo el eco de tantas ciudades, Alicante apueste por el peatón de manera decidida, sin miedos, y se retire el tráfico, entre otros emplazamientos, de la calle San Vicente y del Ayuntamiento, así como del Centro Tradicional, tal y como se prometió hace años, extendiendo la mancha de aceite desde el eje Constitución-Bailén, cuyo éxito no puede sorprender a nadie.

Ojalá la limpieza deje de ser un asunto pendiente, el mantenimiento de la ciudad se convierta en un modelo de gestión a exportar (con los conos naranjas y las vallas azules ya sin presencia perenne en las calles) y las zonas verdes, en un orgullo. Ojalá se construya la vivienda prometida (la privada y la pública), Sangueta ya no sea un lugar a evitar y se apueste de manera real por el deporte y la cultura (sin olvidar joyas como las harineras y La Británica).

Ojalá los mayores tengan los cuidados que se han ganado y los más vulnerables, la atención que merecen

Ojalá los mayores tengan los cuidados que se han ganado y los más vulnerables, la atención que merecen. Ojalá se terminen proyectos que se arrastran como el parque del PAU 2 o Lo Morant, entre tantos. Y ojalá Alicante disfrute del Parque Central que por ahora no deja de ser una herencia en forma de compromiso incumplido que pasar de padres a hijos.

Parece difícil que haya un alicantino, uno solo, que no desee una ciudad en la que sean realidad estos proyectos, y otros tantos que contribuyan a la transformación de Alicante para poder defender con satisfacción que es «la millor terra del món», que «ja (no és) el poble vell», que es «altre Alacant».