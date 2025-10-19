Grietas y escombros: el deterioro silencioso de la muralla del castillo Santa Bárbara de Alicante

Las murallas medievales del castillo de Santa Bárbara se deshacen lentamente. Y en la ladera que baja hacia Santa Cruz, esta decadencia se hace visible con grietas abiertas, basura, maleza y caminos cerrados que ya no conducen ni a turistas ni a vecinos. Mientras el Ayuntamiento de Alicante acomete unas obras de emergencia en la ladera del monte Benacantil, ante un "peligro de desprendimiento", las viejas murallas permanecen fuera de cualquier proyecto de rehabilitación.

El contraste es evidente. Y no solo por la urgencia de las actuaciones. En la parte alta del Benacantil se invierte estos años en mejorar accesos y digitalizar espacios para el turismo, con más de cinco contratos diferentes solo en 2025, pero en la ladera que cae hacia Santa Cruz o la que lleva al Raval Roig, los dos brazos que abrazan la ciudad, las murallas se agrietan sin atención.

"El Ayuntamiento debería contar con un técnico o arquitecto municipal dedicado exclusivamente al mantenimiento de los monumentos de la ciudad" Santiago Varela — Arquitecto

Falta de mantenimiento

El deterioro de estas estructuras no es reciente. Las humedades y filtraciones que afectan a la muralla de Santa Cruz se remontan a los años noventa, cuando una intervención parcial no resolvió los problemas de evacuación de aguas. Con el tiempo, esas filtraciones han provocado la pérdida de material y la erosión de los muros, generando huecos internos que amenazan su estabilidad.

De hecho, en el año 2009 aparecieron en Santa Cruz unas grietas que obligaron a desmontar parte de un muro por riesgo de desplome. En un primer momento, se culpó a las obras del aparcamiento del Portón, aunque luego los arquitectos descubrieron que el incidente se produjo en realidad cuando se realizaba una cata previa para mejorar la cimentación del torreón afectado.

"Sin un seguimiento técnico permanente, cualquier pequeña fisura puede convertirse en un problema estructural serio" Santiago Varela — Arquitecto

Estos meses, en la muralla que da a Santa Cruz, el deterioro se ve sin necesidad de acercarse. La muralla, cubierta de vegetación y suciedad, muestra un abandono que alcanza hasta la zona de la ermita. El camino que sube al castillo desde este barrio está cerrado desde hace años, pero en sus recodos, donde antes paseaban vecinos y visitantes, ahora duermen personas sin hogar.

La situación no es mejor en el otro brazo de la muralla, el que desciende hacia el Raval Roig. Aquí los desprendimientos son frecuentes y la erosión amenaza la estabilidad de los muros. Además, lo expertos señalan la existencia de yacimientos arqueológicos, que lejos de ponerse en valor, parecen olvidados y sin vistas de contar con un proyecto cercano que los ponga en valor.

Conservación

A ello se suma la ausencia de un plan de conservación continua. "Todo necesita mantenimiento", explica el arquitecto Santiago Varela, responsable de diferentes actuaciones de restauración del castillo en el año 2009. "El castillo es un conjunto a la intemperie. Los edificios cubiertos apenas representan una pequeña parte del recinto, pero los muros, torres y murallas están expuestos al clima y al paso del tiempo. Sin un seguimiento técnico permanente, cualquier pequeña fisura puede convertirse en un problema estructural serio", explica Varela.

Varela recuerda que, en la década de 2000, se consolidaron distintos sectores del castillo, incluyendo la restauración de la muralla del Albacar d’Enmig, que tenía por objetivo la recuperación y puesta en valor del sistema de accesos al castillo medieval. Sin embargo, el ámbito exterior, especialmente el tramo que recae hacia el mar, nunca llegó a incluirse. "Hace unos meses remití un texto a la Concejalía de Cultura con una propuesta de restauración de las murallas exteriores, sobre todo la que baja hacia el Raval Roig. Me dijeron que lo trasladarían a Urbanismo, pero no he tenido más noticias", afirma Valera.

"Un bien patrimonial necesita seguimiento, inspección y mantenimiento preventivo. Sin eso, todo se acaba deteriorando" Juan María Boix — Arquitecto

Pero para el arquitecto, el problema no es solo económico, sino organizativo. "El Ayuntamiento debería contar con un técnico o arquitecto municipal dedicado exclusivamente al mantenimiento de los monumentos de la ciudad, como el castillo de Santa Bárbara, el castillo de San Fernando, Tabarca o el propio edificio consistorial, que hace un año sufrió un desprendimiento. En su día existía la figura del conservador del castillo, que trabajaba diariamente en su preservación. Esa figura se perdió, y con ella el control sobre el deterioro", recuerda Valera.

El arquitecto Juan María Boix, responsable del Plan Director del castillo de Santa Bárbara, coincide con su compañero y considera que la raíz del problema está precisamente en la falta de planificación a largo plazo. "No se trata solo de restaurar, sino de cuidar", resume Boix. "Un bien patrimonial necesita seguimiento, inspección y mantenimiento preventivo. Sin eso, todo se acaba deteriorando", apunta.

El arquitecto detalla que el Plan Director incluye la consolidación de las murallas del Raval Roig y Santa Cruz, la protección de los yacimientos arqueológicos del Benacantil y la creación de nuevos circuitos de visita. "Sabemos dónde están los restos, solo falta protegerlos, habilitarlos y ponerlos en valor", señala el arquitecto.

El Plan Director, bloqueado

Pese a a esta situación, el documento que debería guiar todas las actuaciones, el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara, permanece en un cajón. Redactado por el arquitecto Juan María Boix y su equipo, el plan fue adjudicado en 2022 y entregado al Ayuntamiento en mayo de 2023. Dos años después, sigue sin validarse ni ponerse en marcha.

"El documento está acabado desde hace dos años y lo tiene el Ayuntamiento pendiente de aprobar", explica Boix. "No sabemos por qué no se ha tramitado. El Plan Director es una herramienta de planificación a medio y largo plazo: define criterios de intervención, establece prioridades y propone un calendario de inversiones a 25 años", señala Boix.

"Si no se hace un seguimiento periódico, cualquier movimiento o fisura puede generar desprendimientos o daños mayores" Juan María Boix — Arquitecto

El arquitecto subraya que la conservación del castillo requiere una visión integral y continuada. "El castillo es una estructura compleja, con muros de tapial y mampostería que requieren revisiones constantes. Si no se hace un seguimiento periódico, cualquier movimiento o fisura puede generar desprendimientos o daños mayores. Las soluciones de urgencia no son incompatibles con el Plan Director, pero no lo sustituyen", destaca.

Intervenciones parciales

En los últimos años, el Ayuntamiento de Alicante ha impulsado diversas actuaciones en la fortaleza, como la transformación del Baluarte de Santa Ana en zona peatonal, la mejora de la accesibilidad desde el parque de la Ereta o la instalación de sistemas digitales de control de aforos y realidad aumentada. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones alcanza las murallas históricas que descienden hacia la ciudad.

En agosto de 2025, el Consistorio declaró la paralización de las obras en la ladera del Benacantil ante el "riesgo inminente de desprendimientos". La respuesta fue un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros destinado a instalar un mallado de protección bajo el macho de la fortaleza. Aunque la medida pretende evitar accidentes, no contempla la consolidación de las murallas. En paralelo, el castillo de San Fernando, también Bien de Interés Cultural, sigue sin atención.

A la espera de que el Plan Director se apruebe y se active un programa de conservación permanente, las murallas de Santa Bárbara continúan desmoronándose lentamente. Cada grieta, cada piedra suelta y cada pintada sobre su superficie son una advertencia: el mayor riesgo para el patrimonio alicantino no es el paso del tiempo, sino la falta de gestión.