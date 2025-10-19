El parque La Marjal de Alicante recibe a miles de vecinos en su fiesta de aniversario

Miles de alicantinos han pasado este domingo por el parque La Marjal, donde les esperaba una jornada lúdica para toda la familia con motivo del décimo aniversario de este espacio público.

A las 11:00 horas comenzaron las primeras actividades y bajo un cielo azul intenso centenares de familias ya estaban caminando entre los senderos y explanadas de este parque inundable, referente en su tarea para mitigar inundaciones. Era tanta la asistencia que hacia el mediodía se veía una curiosa procesión de parejas con carritos de bebé por las aceras de la avenida de las Naciones, vial que junto a la avenida de Vicente Hipólito tuvo largas retenciones por el lento tráfico sobre la glorieta donde está el acceso al parque.

Amplia gama de actividades

Ya dentro de la zona verde, familias y demás vecinos tenían un amplio menú de actividades, que iban desde la pintura, las manualidades y la educación ambiental hasta el baloncesto, el balonmano, el fútbol y el judo, estos últimos de la mano de importantes clubes deportivos de la ciudad. También se presentaron cantantes en vivo de la escena musical local, hubo clases de baile urbano o, pensando en los más pequeños, un espectáculo de ciencia divertida.

La Gran jornada lúdica del 10º aniversario del Parque La Marjal, en imágenes / Matías Segarra

Con la jornada salían ganando claramente los niños, que han disfrutado en el césped, tan idóneo para sus juegos, y en las muchas actividades preparadas para ellos. Aunque el parque estaba lleno de gente y sus caminos bastante transitados, en sus explanadas había espacio suficiente para todos, desde adultos tumbados en mantas hasta las diversiones infantiles. No en vano La Marjal tiene espacio para almacenar el agua de 18 piscinas olímpicas.

Para los más adultos también había actividades más específicas, como la cata de aguas o el curioso y espontáneo divertimento de quienes, junto a la valla, veían cada paso de la preparación del arroz gigante que se ofreció a las 14:00 horas.

Disfrute familiar

Sobre los asistentes, buena parte de ellos eran de Playa de San Juan. Era el caso de Pilar Soriano, vecina que junto a su amiga Ketty dice que siempre aprovechan para venir al parque, quizás el paisajísticamente más especial y mejor cuidado de la ciudad. Se saben afortunadas de tenerlo cerca, y también celebran "esta actividad para que los niños disfruten. Deberían hacerse más cosas así para las familias".

No muy lejos de ellas estaba Micaela Gómez y su familia, que llegó a Alicante hace 18 años. "Estábamos aquí antes de que existiera el parque", comentaba con risas, "ha sido muy bueno para el barrio y para poder jugar con los peques". A la entrada, donde se formaban colas para recibir palas de playa y gafas de sol, también venían dos amigas más jóvenes, en este caso desde otro barrio de Alicante para "hacer algo diferente" tras haberse enterado por redes sociales de la actividad.

Del parque, inaugurado en marzo de 2015, se ha escrito bastante durante este año de décimo aniversario, pero la divulgación también estuvo presente durante la jornada. Más allá de ser un espacio público de primer nivel, de los que debiera haber más en la ciudad y con su mismo cuidado, su función a la hora de almacenar agua de lluvias ha mejorado notablemente la resiliencia de Playa de San Juan ante inundaciones, y le convierte en un laboratorio a cielo abierto para el estudio del ciclo del agua.