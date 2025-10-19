El PSPV crea un canal para denunciar los retrasos en las pruebas de cáncer de mama

Alicante salió a la calle el pasado sábado para concienciar sobre el cáncer de mama con motivo del Día Internacional contra esta enfermedad. Entre las cuestiones que se evidenciaron, se encontraban los retrasos en las pruebas de cribado. Por ello, ahora el PSPV-PSOE ha anunciado la puesta en marcha de un canal de denuncias a disposición de todas las mujeres de la Comunidad Valenciana que se hayan visto afectadas por estos contratiempos.

Así lo ha trasladado este domingo la secretaria de Sanidad Universal y Salud Mental de los socialistas valencianos, Carmen Martínez, quien ha explicado que “a partir del día de hoy toda aquella persona que quiera dar a conocer su caso tendrá a su disposición en nuestra web un apartado para denunciar su situación y exigir soluciones ante una situación que no puede quedar olvidada en un cajón”.

En este sentido, la dirigente socialista ha explicado que han habilitado un formulario en su web (https://www.pspvpsoe.es/denuncia/) y un correo electrónico (denuncia@pspv-psoe.es) con el que van a recopilar casos de mujeres afectadas con el objetivo de visibilizar el deterioro del sistema sanitario en la región y dar voz "a quienes están viendo vulnerado su derecho a una detección precoz del cáncer de mama".

Con todo ello, Martínez ha señalado que “los y las socialistas vamos a poner a disposición de todas las mujeres afectadas por los recortes y la privatización de las pruebas de cribado de cáncer de mama todos los medios que estén a nuestro alcance para que denuncien y se les dé una solución”.

Según los datos desgranados por el PSPV-PSOE, se trata de un total de 90.000 mujeres "que han sido sacadas del sistema" y de 12.000 mamografías menos en un solo año. “Nos preocupa que en la Comunidad Valenciana esté ocurriendo lo mismo que en Andalucía y eso no lo podemos tolerar”, ha concluido Martínez.