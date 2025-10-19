Ramón Riquelme, medio siglo con el arroz como bandera en Alicante

Lo que fue un simple aprendizaje familiar se convirtió en un oficio para toda la vida y para la de los que le han seguido. Ramón Riquelme, nacido en el barrio de Santa Cruz en 1947, aún recuerda aquellos arroces que su madre «bordaba» con él como pinche.

Ninguno de sus otros tres hermanos se dedicó a la cocina y Riquelme, de hecho, se incorporó con cierta demora. Hace ahora cincuenta años, cuando él ya había superado los treinta, abandonó el mundo de la obra en el que le había introducido uno de sus hermanos (tras haber transitado por otros ámbitos laborales desde niño) y se empezó a sumergir en el de las cocinas. «La crisis se llevó la obra al carajo», resume.

Fue entonces cuando empezó a cocinar en la barbacoa de la discoteca Il Paradiso, en la Albufereta, para más tarde acceder a La Cantina de la calle San Mateo, entre Carolinas y El Pla. Aquel restaurante fue su consolidación profesional, que para él no resultó difícil a nivel anímico. «Soy un hombre de retos y no me amedrento con nada», explica, sin menospreciar las adversidades económicas que pasó en los inicios.

Imágenes antiguas recopiladas en el libro «Riquelme, embajador de Alicante». / Héctor Fuentes

En aquel momento le ofrecieron, en Carolinas, encargarse de una paella gigante para 200 personas. «Nadie se atrevía a hacerla». Riquelme no se lo pensó y asumió el reto. «Y así empezó el lío». Era el año 1985 y el cocinero pasaría a la historia de Alicante no solo por la calidad de sus arroces, sino también por su capacidad de organizar paellas masivas. Hasta 12.000 personas han degustado su fideuá en un mismo día y hasta 8.000 han hecho lo propio con el arroz.

Antes de llegar a estas cifras astronómicas, recuerda que un año después del primer reto en Carolinas asumió otro para el doble de personas en el mismo barrio. Aquel día los miembros de la comisión de fiestas de Confrides le ofrecieron organizar una paella gigante en este pueblo de la Marina Baixa. Posteriormente hizo lo propio en Benifato. «Empezó la cosa a rodar y me tuve que comprar un camioncito para los desplazamientos», apunta.

Paellas y anécdotas

Su capacidad para dar de comer a personas en eventos masivos originó años después demanda en otros países y continentes. Florida, Dublín, Verona, Oslo o París son algunas de las ciudades que han disfrutado de la cocina de Riquelme. De cada destino guarda una anécdota.

La cocina de Casa Riquelme, en la calle Vázquez de Mella, con Ramón Riquelme en su interior. / Héctor Fuentes

Por ejemplo, en Liverpool, recuerda su hijo Moncho, «todo el mundo se situaba alrededor de nuestra paella». Según él, que también ha heredado el oficio de la hostelería, «los ingleses aprecian especialmente la gastronomía española» debido a la costumbre de veranear en el país. «Cada vez que hemos ido allí y a muchos otros sitios ha sido una auténtica fiesta».

En la ciudad francesa de Dijon, Riquelme patrocinó la gastronomía de la Comunidad en la feria internacional del sector. «Cada día hacíamos 400 raciones de arroz, un día nos tocó hacer paella valenciana y todo fueron quejas», recuerda. Ante aquella situación fueron «a un macro, corriendo, para comprar todos los mejillones y langostinos que había, mezclarlo todo y darlo de comer». «El resultado fue fenomenal. Sin mejillones, la gente no identificaba la paella».

Y es que, según Ramón Riquelme, «lo que la gente quiere en el arroz son los bichitos del mar». Pese a que sus inicios entre fogones los recuerda comprando «conejos vivos en Campoamor» para su sacrificarlos, pelarlos y cocinarlos en casa con su madre, los arroces que más ha disfrutado son los de pescado.

Después del restaurante de la calle San Mateo, Riquelme se estableció en la plaza del Carmen, donde se hacían «calderos de bandera». En aquel local, donde «apenas cabían treinta personas», acabó cocinando a puerta cerrada para una clientela fiel. «He cocinado para medio Alicante» y para personajes famosos. Políticos como Eduardo Zaplana o José Barrionuevo, deportistas como Miguel Induráin... y toreros, muchos toreros. El local actual, ubicado en la calle Vázquez de Mella desde 2012 y regentado por Moncho, si por algo destaca es por la decoración taurina.

Herencia y balance

Padre de cinco hijos compartidos con Amparo Sánchez, tres de ellos han heredado su profesión de la que Riquelme se jubiló hace ahora tres años. Moncho y David alargan su legado en la restauración y con las paellas gigantes y Rocío, la hija menor, se dedica a la asesoría gastronómica. Sus nietos, aún jóvenes, no han asegurado alargar la saga, pero la intención es que lo hagan.

Ramón Riquelme, junto a Rocío y Moncho, dos de sus cinco hijos, ambos dedicados a la hostelería. / Héctor Fuentes

Si lo hacen será, previsiblemente, manteniendo el secreto familiar. Pese a las nuevas tendencias en cocina, Riquelme y sus hijos han sobrevivido «haciendo lo de siempre». Moncho pone valor en lo antiguo: «El pulpo seco, la musola, la garrofeta o el budellet son cosas de toda la vida que siguen gustando». El cliente autóctono, en ese aspecto, valora más que el turista la cocina de Casa Riquelme. La originalidad les ha ayudado a superar las crisis que se han sucedido.

Riquelme también tuvo tiempo de presidir durante 29 años la hermandad de Santa Cruz, con la que presionó a los gobiernos municipales de José Luis Lassaletta y Ángel Luna para lograr que se pavimentara el barrio y que se instalara el alcantarillado y el alumbrado; y de reflotar las hogueras Puente Villavieja y Barrio Obrero. La Alicante que conoció en su Santa Cruz natal, «hospedando y cocinando para visitantes cuando no existían los hoteles», ha cambiado, según el cocinero, «para bien». «Es una ciudad de servicios y si no se le da la espalda al turismo todo irá bien», sentencia.

Con decenas de premios a sus espaldas y un paseo que desde octubre de 2016 luce su nombre en el entorno que le vio nacer, en las faldas del Benacantil, de Riquelme queda un legado que mantienen sus hijos y que será reconocido el próximo viernes, 24 de octubre, en la Gala Homenaje de la Finca Jardines Vistahermosa. «Rememoraremos toda una vida dedicada a la cocina y el acto está abierto a todo aquél que quiera venir, porque mi padre tiene amigos dentro y fuera del sector», dice su hija Rocío.

También quedan sus consejos para los nuevos hosteleros. «Hay que echarle valor a las cosas y no dejar nada a medias», sostiene. Sin embargo, no esconde su preocupación ante algunas dificultades. «Si nos siguen subiendo impuestos sólo las multinacionales podrán abrir restaurantes», afirma. Su hijo Moncho, que le da la razón, defiende que «la pasión» que les ha inculcado su padre por la cocina les hace seguir cada día. Ramón Riquelme asiente. «Eso no puede faltar».