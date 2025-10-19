El tiempo en Alicante: las nubes y las buenas temperaturas protagonizan el domingo y la próxima semana

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que, este domingo y el comienzo de la semana que viene, el tiempo lo protagonizarán las nubes: se esperan intervalos nubosos con ligeros cambios de temperaturas que irán a la alza.

Para este domingo, las termómetros rondarán entre los 15ºC de mínimas y los 25ºC, tendencia que se repetirá el lunes y el resto de días.

El tiempo en Alicante

Alicante se enfrentará nuevamente a las nubes. Hoy se esperan cielos cubiertos y temperaturas entre 15 y 25 grados. El lunes seguirá la estabilidad, con nubes altas y ausencia de lluvia. A partir del martes, el tiempo se mantendrá más despejado y las temperaturas ascenderán progresivamente hasta alcanzar los 30 grados.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un domingo con cielos nubosos y sin posibilidad de lluvias con temperaturas entre los 14 y 24 grados. Desde el lunes se prevé un ascenso progresivo de las temperaturas, alcanzando los 33 grados el jueves. El resto de la semana continuará con tiempo despejado y sin precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

El domingo en Benidorm estará protagonizado por intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 16ºC y 23ºC grados y el viento soplará del sur. Mañana lunes continuará el cielo nuboso pero sin lluvias y los valores térmicos serán similares.

El tiempo en Elda

Hoy en Elda tendrán cielos nubosos y temperaturas entre 12 y 23 grados, todo ello sin lluvias a la vista. A partir del lunes, las máximas subirán hasta los 33 grados, con cielos parcialmente despejados y baja probabilidad de precipitaciones dejando un ambiente soleado y agradable.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja hoy tendrá intervalos nubosos y se suprime la probabilidad de precipitaciones, con temperaturas entre 17 y 24 grados, lo que deja un ambiente más estable y soleado. Desde el lunes comenzará un ascenso gradual de las temperaturas, alcanzando los 29 grados el miércoles.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará un domingo con intervalos nubosos y sin lluvias, con temperaturas entre 14 y 25 grados. El lunes habrá intervalos nubosos y un leve ascenso térmico. El jueves se podrán alcanzar los 33ºC de máximas.

El tiempo en Alcoy

Hoy Alcoy estará marcado por los cielos cubiertos con temperaturas entre 11ºC y 22ºC grados. El lunes habrá intervalos nubosos, con máximas de hasta 25ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un domingo de intervalos nubosos con temperaturas entre 15 y 25 grados. El lunes habrá cielos cubiertos durante toda la jornada y subirán los termómetros hasta los 28ºC de máximas.