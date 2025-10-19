Urbanismo cierra una iglesia en el Pla por ruidos e irregularidades

Se acabaron los sermones en el número cinco de la calle General Elizaicin. Urbanismo ha cerrado la iglesia evangélica Plenitud de su Gloria, que reunía a sus feligreses en el local comercial de dicho inmueble, por una serie de irregularidades no subsanadas.

El Ayuntamiento recibió hace unos meses una denuncia vecinal por ruidos continuos y comenzó una investigación que ha terminado en el último mes con la clausura definitiva del ejercicio de la actividad de una de las muchas iglesias de diferentes credos que en los últimos años han proliferado en el entorno del barrio del Pla. Abierto el expediente, la concejalía se presentó en el local para levantar acta y notificar de las irregularidades, a lo que los responsables mostraron disconformidad, según fuentes próximas a Urbanismo, y emplazaron la subsanación de las mismas a las semanas posteriores. La entrega de la documentación solicitada no llegó y el consistorio les abrió el decreto de medidas correctoras, pero tampoco surtió efecto entre los encargados de la iglesia evangélica.

Ante la inacción fue ejecutado el decreto de suspensión de actividad y, pasadas las semanas, durante el mes de septiembre, la brigada pertinente de la Policía Local hizo efectivo el precinto para que no continuara la actividad. Ahora un cartel amarillo en la fachada, junto a la persiana bajada y todavía bajo el rótulo de la iglesia, avisa del cierre del local:«Precintado».

La parroquia pentecostal ejercía sin la documentación necesaria para tal actividad y además lo hacía en un local que no era apto porque no estaba acondicionado acústicamente y el sonido traspasaba y molestaba a los vecinos. «En más de una ocasión se lo dijimos, pero la cosa no mejoró. Está bien que se controle el ruido de las terrazas, pero también hay otros negocios que molestan», denuncia una de las vecinas del edificio contiguo, que prefiere no dar su nombre. Tampoco se han querido pronunciar los responsables de la iglesia, que no han atendido a las llamadas de este diario, del mismo modo que tampoco se prestaron a salir en un reportaje el pasado mes de mayo sobre las distintos templos del barrio.

La clausura de esta parroquia de la calle General Elizaicin apenas modifica el fervoroso movimento del barrio, que ha abrazado en los últimos tiempos iglesias de todas las confesiones debido, en gran parte, a la multiculturalidad de la zona. En la calle Ingeniero Canales, paralela a Elizaicin, destaca la también evangélica Fe Que Liberta, con rótulos llamativos, con mensajes directos y coloridos: «Depresión, estrés, enfermedad? Ven con fe y recibe tu milagro». Es una de las parroquias más modernas de un entorno pionero en el camino alternativo de las religiones en Alicante. A finales de los años sesenta abrió en la plaza de Pío XII, justo en el inicio de la avenida Padre Esplá, la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante (Pieba).

En la actualidad, fiel a su histórica tradición comercial de cafeterías, ultramarinos y tiendas de barrio, el Pla ha mutado en una especie de milla de la fe y en los 900 metros por los que discurre su arteria principal, la popular y transitada avenida de Padre Esplá, se distinguen una decena de iglesias de diferentes credos. Algunas de ellas con solera en un barrio que comenzó a coger vuelo a finales de los años cincuenta; otras, de creación reciente y de fisonomía mucho más modesta, apenas un local y un letrero similar al de cualquier otro negocio. No importa el envoltorio, sino el contenido.

Un templo cada 100 metros

La mayoría de las calles que confluyen con Padre Esplá cuenta con una iglesia de diferente confesión, cabe todo en el barrio: católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas... La heterogeneidad de la población del Pla, su continuo crecimiento (un 5% en 2023, según datos oficiales) y, sobre todo, el bajo precio del alquiler de los locales respecto a otros entornos de la ciudad han propiciado el boom de la religiosidad en la zona.

La pomposidad con la que se anuncia la citada Fe Que Liberta contrasta con la austeridad de la parroquia católica del Buen Pastor, ubicada en el número 10 de la calle Doctor Ayela, y con arraigo en el barrio desde los años sesenta. «En los últimos tiempos han surgido muchas capillitas de otras religiones, nosotros seguimos recibiendo a mucha gente del barrio, sobre todo los domingos», indica el párroco, Jesús Carrasco. La otra parroquia católica del Pla es la Inmaculada, ubicada en la calle Gonzalo Mengual, en un lateral del Club Atlético Montemar. La iglesia, situada en el bajo de un edificio, tiene la entrada a su sacristía en un patio de luces de dos bloques de viviendas.

También las otodoxas tienen su hueco en el barrio, la parroquia rumana, en la calle del doctor Sánchez San Julián, una de las últimas perpendiculares de Padre Esplá en su cruce con el Bulevar. Ubicada en los bajos del edificio Montreal, comparte capilla con la iglesia Anglicana San Pablo, con más de treinta años de solera en el Pla y todos sus papeles en orden. ◼