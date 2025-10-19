El vecino más cercano

Sociólogo, experto en política y periodista. Fue un aventurero en la creación y el desarrollo del movimiento vecinal de Alicante, desde su hogar, en Rabasa, para reivindicar necesidades en los barrios y la dignidad de sus residentes. Bastante consiguió en tiempos complicados desde las zonas más deprimidas de la ciudad lucentina. Buen vecino, cercano. Y ahí sigue. El progreso social no es un accidente; es tan necesario como el aire.

Antonio Balibrea González (Albacete, 1951) llegó a Alicante recién cumplidos los tres años por el traslado laboral de su padre, Manolo, ferroviario de profesión, que cambió de estación y de algunos trayectos. Se establecieron en un piso de Benalúa, un barrio con calles sin asfaltar y a la sombra de los pinos. El chaval ocupó su primer pupitre en el colegio Señorita Finita, vinculado a Acción Católica, en cuyos bajos residía Francisco Figueras Pacheco, jurista, escritor y arqueólogo alicantino. Continuó su formación en la Academia San Rafael, cerca de casa.

Quedó huérfano a edad temprana. Su madre, Enriqueta, manchega de Alcalá del Júcar, falleció en el paritorio. Antonio tenía ocho años y una hermana recién nacida, que heredó el nombre de la progenitora. El padre, siempre entre trenes y apeaderos, no tuvo más remedio que alojar a las criaturas en la casa de su hermana Josefina. «Nos visitaba con frecuencia; pero cuando el tren en el que viajaba se detenía en la estación de Albacete, poco, unos cinco minutos, mi tía nos acompañaba para que nos abrazáramos», recuerda Balibrea.

Estudió hasta los 14 años en un instituto de Albacete que repartía leche en polvo y queso americano entre los alumnos. El padre contrajo segundas nupcias y los hermanos regresaron a Alicante en 1964 ubicados en una vivienda de un bloque recién construido por la Cooperativa La Benaulense. Antonio cursó el Bachillerato Superior y Preuniversitario en el colegio Salesianos, siempre becado por su rendimiento, salvo en su último curso.

En febrero de 1968, se matriculó en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, en tiempos de movilizaciones asambleístas, de estudiantes inquietos y obreros insatisfechos, al ritmo de canciones que protestaban contra el régimen franquista. Antonio se hospedó en una pensión de la calle Atocha: una habitación con tres literas para seis muchachos. Pagaba 3.000 pesetas al mes con desayuno, comida y cena incluidos.

Con muchos cambios y fusiones en las carreras académicas, obtuvo licenciaturas en Ciencias Políticas y Sociología. Continuó sus estudios. Formó parte de la primera promoción de la facultad de Ciencias de la Información que impulsó Emilio Romero desde la Escuela Oficial de Periodistas.

En 1974 se casó con Ramona Melero. Compraron una casa en el barrio de Rabasa entre almendros y algarrobos. Antonio compaginó los estudios con trabajos como meritorio en el periódico La Verdad de Alicante algo más de un par de años, como profesor en un instituto de Aspe, en la desaparecida Escuela de Trabajo Social y en la Universidad de Alicante. Fue miembro de la Asamblea Democrática de Alicante en calidad de independiente, recuerda.

Pero sus convicciones le obligaron a dar un giro a su actividad. La fe llamó a su puerta. Fue designado para llevar las riendas de la difusión y la formación desde Madrid de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), en la que militaba desde 1972. De regreso a Madrid, los Balibrea Melero residieron durante cuatro años en un pequeño piso del distrito de El Pilar con su hija mayor, Enriqueta. Ramona trabajó como enfermera en el hospital Puerta de Hierro. Y en esa instancia nació la segunda hija, María.

Balibrea hizo la mili como sargento de complemento en un cuartel de Cartagena. Luego, entre 1979 y 1981, pasadas las primeras elecciones democráticas, regresó al mismo diario, a una redacción repleta de grandes profesionales como Rafael González Aguilar, Pepe Marín Guerrero, Teresiano Rodríguez, Enrique Entrena, Ángel García Alonso, Tirso Marín, José Antonio Madrigal y tantos otros, bajo la batuta de José Luis Masiá Alonso. «Aprendí mucho de todos; pero guardo en la memoria las crónicas municipales de González Aguilar».

Tal vez por su formación y sus cualidades, su nuevo apeadero fue en las entrañas de la política, entre vías y traviesas. Un par de anualidades ejerció como jefe de prensa en el Ayuntamiento de Alicante a la llamada del entonces alcalde José Luis Lassaletta Cano. También fue responsable del gabinete de la jefatura política de la Diputación Provincial presidida por el también socialista Antonio Fernández Valenzuela. Pero dimitió: «Me desautorizó». Estuvo dos meses en el paro. En 1986, por concurso, ganó una plaza de sociólogo como técnico superior municipal.

Pero volvió al redil de Lassaletta para cubrir la vacante de Alfonso Prats, que regresó con el uniforme y su manguera al parque de bomberos, al frente de los líos de la alcaldía y de sus entresijos. En 1991, los socialistas prefirieron cambiar de candidato. Llegó Ángel Luna. Antonio volvió a su plaza de sociólogo en labores de planificación y estudio para equilibrar los contrastes sociales y la dignidad de las personas.

Fue uno de los impulsores del movimiento vecinal. Con la instauración democrática en el país, muchos residentes se organizaron para luchar en defensa de sus derechos. Los primeros colectivos se constituyeron la zona norte de Alicante: Divina Pastora, Virgen del Remedio, Rabasa y Tómbola. Antonio presidió la Asociación de Vecinos de Rabasa más de una década. La puerta de su casa sigue abierta de par en par. También ha sido responsable de campañas electorales del PSPV-PSOE y se ha metido en muchos saraos.

Columnista del periódico Información y tertuliano en Radio Alicante, su trayectoria periodística cuenta, además, con excelentes programas de barrios, debates y sobre la vida de las personas en televisiones locales. Como sociólogo o politólogo pueda que sea más brillante. «Frente al periodismo tradicional que busca la verdad y somete sus informaciones al rigor profesional y al control de la sociedad, surgen los comunicadores espontáneos en redes sociales controladas por multinacionales de la información que buscan emociones movilizadoras y maximizar beneficios por encima de naciones y gobiernos, al margen de la verdad social».

«El Bali» y Ramona siguen en Rabasa. Además de Enriqueta y de María tienen otros descendientes: Manolo y Antonio. Y cinco nietos corriendo por los pasillos. Buenos vecinos.