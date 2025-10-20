Aulas de niños con discapacidad al límite y sin suficiente personal en Alicante

Colegios de la provincia y del resto de la Comunidad sobrepasan las ratios de niños con discapacidad y carecen de suficiente personal. El problema se está dando en las llamadas aulas Ueco, unidades para alumnos con necesidades específicas que se encuentran en determinados centros educativos ordinarios y que permiten la inclusión educativa. En ellas se atiende a escolares con trastornos de neurodesarrollo como el de déficit de atención con hiperatividad (TDAH) o de autismo, cada vez más frecuentes. Alicante es la provincia con más aulas de este tipo en todo el territorio valenciano, ha llegado a 154 este curso en colegios e institutos.

Estas aulas, que deberían de tener entre 6 y 8 alumnos, como máximo, una cantidad que ya de por sí los docentes consideran que es excesiva, porque advierten de que tratan con niños "muy afectados", pero están contando con 9 e incluso más. A esto se suma que, pese a aumentar el alumnado, los docentes no se refuerzan. Así lo ha denunciado públicamente UGT y lo han confirmado centros educativos, donde, incluso, aseguran que están teniendo que tirar de la ayuda de profesores de Primaria.

El sindicato ha tachado de "insostenible" la situación que están viviendo las aulas Ueco en el inicio del curso escolar, que habla de un "aumento generalizado de las ratios del alumnado con necesidades especiales, sin aportar el personal ni los recursos necesarios para atenderlos con garantías". Además, según UGT, Educación "no ha concedido las plazas de libre configuración que los centros habían pedido para reforzar las aulas Ueco, a pesar de que son esenciales para mantener la atención individualizada y la calidad educativa".

Meses de espera

Desde la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad, (Adep-PV), su presidenta, Isabel Moreno, ha advertido de que "no puede haber inclusión sin recursos" y ha lamentado la falta de herramientas y de capacidad en las aulas. Es más, la portavoz de los directores sostiene que debería de ser "inamovible" las ratios de ocho alumnos por aulas Ueco, pero apunta a que "si no hay más remedio y no se puede crear más unidades, como debería de ser, si se pasa a nueve niños por aula, la conselleria debería de mandar automáticamente a un recurso entero sin medias jornadas como ocurre y sin tener que esperar meses".

Y es que uno de los problemas de los que se quejan los equipos directivos que cuentan en sus centros con aulas para niños con necesidades específicas es que cuando se sobrepasan los 8 alumnos por aula, en lugar de recibir a un especialista a jornada completa, se recibe a profesionales a jornadas parciales. Por norma, estas unidades, con una ratio de entre 6 y 8 alumnos, están dotadas de un especialista en Pedagogía Terapéutica y otro en Audición y Lenguaje, además de un educador de educación especial.

Además, desde los centros educativos lamentan que el exceso de alumnos con necesidades específicas también repercute en las aulas ordinarias (que también están al límite de la ratio), porque estos niños pasan parte de su jornada escolar con el resto de alumnos.

"Lo más sorprendente es que, en muchos casos, ha sido la propia conselleria la que había asegurado que enviaría docentes de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje ante el aumento de ratios y de necesidades del alumnado. A estas alturas, esos refuerzos todavía no han llegado. Los equipos educativos trabajan desbordados, y el alumnado más vulnerable es, una vez más, quien paga las consecuencias", afirman desde UGT.

Ante esta situación, Javier Bezares, delegado de UGT, ha acusado al conseller Rovira de "estar incumpliendo su propia normativa" y ha reclamado medios, profesionales y voluntad política. El sindicato también ha exigido que se active la comisión de seguimiento de las Ueco, con la participación de familias, especialistas y organizaciones sindicales, para analizar el impacto de las decisiones tomadas y garantizar transparencia en la gestión de recursos. Incluso, amagan con movilizaciones si Educación no contrata los refuerzos.

Más unidades que nunca

La Conselleria de Educación ha habilitado un total de 17 nuevas aulas Ueco este curso en la provincia de Alicante, de las cuales once se han abierto en centros de Secundaria y Bachillerato y seis en colegios de Infantil y Primaria. De nuevo, los centros educativos alicantinos vuelven a estar a la cabeza de la Comunidad con este tipo de recurso, con 154 clases (137 en la provincia de Valencia y 53 en la de Castellón).

Los alumnos que se escolarizan en estas clases tienen un grupo de referencia en una aula ordinaria con el resto de compañeros. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da en ambas (como mínimo 50% en el aula específica). Este tipo de recursos, que empezaron a habilitarse en los colegios hace dos décadas de manera puntual, es una modalidad de educación más inclusiva, frente a la opción de que acudan a un centro de Educación Especial con otro tipo de discapacidades más severas.