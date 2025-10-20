El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del Cine Ideal

Un centenario sin celebración. La actividad programada para el sábado 8 de noviembre a las 19:00 por parte de las entidades Salvem l’Ideal y Unir Alacant para conmemorar los 100 años del estreno del Cine Ideal no podrá ser realizada frente al equipamiento cultural. Así estaba previsto con la proyección, sobre la fachada del edificio, del cortometraje Tribulaciones, del cómico norteamericano Harold Lloyd, el mismo con el que la instalación abrió las puertas el 10 de octubre de 1925, para revivir la experiencia de aquel día.

Sin embargo, a través de un escrito del departamento de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Alicante, que contesta a la solicitud de autorización de las entidades citadas, se rechaza esta petición por “la potencial obstaculización que pueda suponer la actividad para el correcto desarrollo de los servicios públicos, el beneficio cultural, económico o promocional que para la ciudad de Alicante pueda representar la actividad o la incomodidad que pueda suponer para el libre uso de las vías públicas para el resto de ciudadanos”.

A su vez, desde el consistorio se alude a la intención de “evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad”, en referencia a la avenida de la Constitución, donde se encuentra el antiguo equipamiento cultural, actualmente en desuso y a la espera de que sus actuales propietarios reciban la licencia por parte del Ayuntamiento para convertirlo en un hotel.

El Ayuntamiento anuncia a los organizadores del centenario un plazo de 10 días para presentar alegaciones y proponer “una localización alternativa a la solicitada”.

Respuesta

Las entidades organizadoras del evento justifican que solicitaron la cesión del espacio “durante solo una hora y media” y consideran que la actividad “no obstaculizaría en absoluto el uso libre de la avenida para el resto de ciudadanos”. Así, detallan que la zona a ocupar sería “un cuadrado de menos de nueve metros de lado situado en un lateral de la avenida, que no llega a la mitad de la calzada central, de forma que por ahí podría pasar incluso un vehículo”.

Por otra parte, señalan que “cada dos por tres se corta toda la calzada central de la avenida de la Constitución para celebrar algún acto”, dicen en referencia, por ejemplo, del evento de la coca de mollitas gigante que se realizó este sábado y que “tuvo una gran asistencia”, así como otras convocatorias tales como la III Muestra del Folclore Alicantino, la exposición “El Prado en las calles” o la que se titulaba “20 años homenajeando a las leyendas del cine español”.

Además, lamentan que “la denegación supondría“ perder la inversión realizada para celebrar el acto, ejercida para adquirir la señal del alquiler de un piano vertical, la elaboración de planos y el plan de seguridad diseñado por una arquitecta colegiada, así como “la conceptualización y el diseño de la proyección por parte de un técnico audiovisual con experiencia en proyección sobre elementos arquitectónicos”.

Por último, en Salvem l’Ideal explican que han presentación una alegación contra la decisión y que han solicitado una reunión contra la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, “para explicarle los beneficios culturales, sociales y para el interés público de la ciudad” que tendría el acto.

Rescatar el Cine Ideal

Por otra parte, cabe recordar que el rescate del Cine Ideal para su uso cultural es un objetivo de las entidades organizadoras del acto, que llevan años solicitando a la Conselleria de Cultura declarar el antiguo equipamiento como Bien de Interés Cultural.

Actualmente el antiguo cine es propiedad de la empresa privada Baraka, que pretende transformar el inmueble en un hotel, posibilidad contra la que las entidades citadas han protestado reiteradamente desde los últimos años.

La recuperación del Cine Ideal, de hecho, fue la propuesta más votada de los presupuestos participativos promovidos por la Generalitat (entonces en manos del Botànic) en la provincia de Alicante en 2022. La idea era convertir el espacio en una filmoteca, pero la institución autonómica no llegó a adquirir el inmueble, que fue comprado por la empresa Baraka .

Ahora, a la espera de una licencia que aún no ha llegado para convertir el antiguo cine en un hotel, el futuro del Ideal es una incógnita.