Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala

Desde la calle General Pintos, en el corazón de Campoamor, hasta el Mercado Central, en la milla de oro de Alicante, hay 15 minutos andando. En bus, por la avenida Alcoy, no llega a los cinco. Una zona céntrica, que lo será más si llega a ejecutarse la gran reurbanización desde la calle San Vicente hasta el Auditorio de la Diputación que Luis Barcala ha presentado bajo el nombre de «Alicante Nuevo Centro». Aunque para los vecinos de Campoamor, el estado del barrio corresponde a la periferia más absoluta.

«Estamos al lado del centro y esto parece Colonia Requena», dice con indignación Bernardo Contero. Hace 20 años su entonces mujer, embarazada, sufrió una caída sobre el maltrecho pavimento de la calle General Prim. Dos décadas después, con quejas al Ayuntamiento de por medio, esas aceras están peor. «Se molestan en dar bombo y platillo al centro pero pasas del auditorio y da vergüenza, el estado de las calles es deplorable, aquí viven muchas personas mayores y cada tanto hay caídas»

Acera destruida a lo largo de toda la calle General Prim. / Pereira

En el barrio hay dos asociaciones vecinales que, por lo visto, no tienen mucha sintonía entre sí. Bienvenido Marín, presidente de una de ellas, la Plataforma 03 Distrito Alicante, asegura que con el alcalde se han reunido muchas veces, pero nada cambia en el barrio.

Abandono de los políticos

«Barcala va y se toma fotos en muchas plazas pero nunca viene aquí a Campoamor», lamenta. Calles como General Pintos, Rafael Asín o Primitivo Pérez cuentan con una capa de suciedad perenne sobre su asfalto, y Marín denuncia que en la zona no se realizan baldeos.

La recogida de basuras (con subida de tasa, como se empeñan en recordar) también genera molestia en el vecindario, que como en otras tantas partes de la ciudad no está de acuerdo con la última redistribución de contenedores, ahora acumulados en islas de hasta seis depósitos en la calle Francisco Carratalá Cernuda.

Otra parte de las quejas va hacia el estado de una de las plazas, la San Juan de Dios, que de día es sitio de reunión de personas mayores y niños, y de noche lo es para pequeños grupos de jóvenes, muchas veces para fumar. Las otras, como plaza América, convertida en refugio de personas sin hogar, están todavía peor.

Hace casi un mes se replantaron palmeras y desde entonces no se ha limpiado la tierra cavada ni otros restos. / Pereira

Sara Soler, madre y vecina del barrio, reincide en el problema del mantenimiento y la limpieza al denunciar que «hace tres semanas replantaron palmeras y han dejado toda la tierra suelta y restos de las palmeras podridas», así como que «hay un columpio roto desde hace tiempo y metales oxidados en el parque» que utilizan los niños.

Campoamor, por otra parte, no es ajeno al cambio demográfico que afecta a muchos de los barrios tradicionales de la ciudad, con una población autóctona envejecida y un 30 % de nuevos vecinos procedentes, en su mayoría, de Hispanoamérica. Tampoco elude a la proliferación de pisos turísticos y viviendas en bajos antes ocupados por un comercio local en desaparición.

Muchos de los vecinos «de toda la vida» se reúnen en un histórico bar del barrio, atendido por Diego Merlos Torrico, también vecino y segunda generación del negocio familiar. «Todo se lo dan a donde hay pasta, a los PAU. Aquí la acera es la misma que cuando se hizo el barrio», señala Merlos, al tiempo que reclama más presencia policial y seguridad en la zona.

Vandalismo y delincuencia

«El parking del auditorio está lleno de gorrillas que luego vienen aquí a defecar y pelearse», apunta Contero, quien también denuncia que no es raro ver intentos de robo a los coches. Todo esto al lado del «nuevo centro» de la capital de la provincia, por raro que parezca.