Las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante se encarecen en seis millones para adaptarse a la nueva Ley de Eficiencia

Las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante se encarecerán en algo más de seis millones de euros para adaptarse a la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que obliga a una nueva distribución de los espacios judiciales para organizar el reparto del trabajo. Así lo ha desvelado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la visita a los trabajos que se están haciendo en la avenida de Aguilera. Mazón destacó el buen ritmo al que avanzan las obras y que, de momento, nada impide que se puedan terminar en la fecha prevista, entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

El presidente de la Generalitat ha realizado una visita a la parcela donde se levanta el nuevo edificio acompañado por la consellera de Justicia, Nuria Martínez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y una nutrida representación de los operadores jurídicos, entre los que se encontraban el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón; el juez decano, César Martínez; el decano del colegio de la Abogacía de Alicante, Ignacio Gally; y la presidenta del colegio de Procuradores, Pilar Fuentes.

La obra de la Ciudad de la Justicia de Alicante inicia su fase definitiva con el montaje de la fachada y la configuración de sus espacios interiores. Las obras del futuro edificio judicial, que llevarán el nombre de "Rafael Altamira", comenzaron en 2023 en el barrio de Benalúa, frente a los juzgados actuales. Abarcan una superficie de 47.000 m2 y cuentan con 78 millones de inversión para subsanar una de la dispersión de sedes judiciales.

"Las instalaciones van a extraordinario ritmo por fin. Como tantas otras inversiones que en Alicante estaban paralizadas o bloqueadas. Son demasiados proyectos estratégicos a los que la ciudad lleva demasiado tiempo esperando y que llegan con muchos años de retraso", ha asegurado Mazón, obviando que fueron los gobiernos del PP quienes dejaron el proyecto olvidado.

Mazón ha subrayado la voluntad del Consell de que este proyecto no acumule nuevos retrasos, incidiendo en que los cambios para adaptarlo a la nueva norma se han hecho "sobre la marcha" y "sin paralizar las obras", al tiempo que ha criticado que "hemos tenido que adaptarnos a la nueva normativa que impone el gobierno sin ofrecer recursos, ni por supuesto personal ni financiación".

Mazón supervisa el avance de las obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante / Alex Domínguez

La nueva Ley de Eficiencia Judicial acaba con los juzgados de toda la vida, sustituyéndolos por órganos colegiados donde las jurisdicciones se agrupan en distintas secciones que ponen a todo su personal en común. "El reparto tradicional de despachos en las oficinas ya no tenía sentido y era necesario crear salas de trabajo para los funcionarios", ha explicado el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, que ha destacado que esta obra puede suponer que "la Ciudad de la Justicia sea el primer edificio judicial en España plenamente adaptado a la nueva ley".

Traslado de la Audiencia

Cerón ha señalado que, por el momento, se desconoce cuándo podría producirse el traslado de la Audiencia a la nueva sede. "Una vez que se complete la Ciudad de la Justicia y se produzca el traslado, hay que remodelar los edificios que se quedan vacíos". Una reforma tras la que se podría plantear el traslado de la Audiencia, "cuyo edificio ya se nos ha quedado pequeño. Nos faltan salas de vistas y espacios donde poder celebrar macrojuicios", ha explicado.

Por su parte, Luis Barcala ha asegurado que por fin "tenemos una realidad palpable de un edificio que durante décadas ha sido una exigencia de todos los operadores jurídicos. Alicante era la única capital de la Comunidad Valenciana que no tenía su propia Ciudad de la Justicia y que va a servir de locomotora y de impulso en los barrios circundantes: Alipark, Princesa Mercedes, Benalúa y la Florida. Cuatro barrios que se van a ver impactados y revitalizados".

La nueva sede contará con ocho plantas sobre rasante de espacios de atención al público y administrativos, un semisótano en el que se ubicarán los usos que requieren mayor nivel de seguridad y dos sótanos destinados a aparcamiento y archivos.

Otro de los aspectos que se ha abordado tras la visita es la problemática con los juzgados de Violencia sobre la Mujer. A finales de año se creará una cuarta plaza de juez para esta especialidad, a fin de que puedan asumir el aumento de trabajo por haber tenido que asumir los casos de violencia sexual. Los operadores jurídicos han estado analizando dónde podría prestarse el servicio de guardia, una vez que los cuatro jueces ya estén nombrados. También han trasladado a la Generalitat la necesidad de revisar la plantilla para ver si es necesario tener más funcionarios.