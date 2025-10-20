Un colegio de Alicante se vuelca con la leucemia infantil

El colegio Sagrados Corazones de Alicante ha colaborado con la Fundación Unoentrecienmil, entidad que lleva muchos años trabajando en proyectos y ayudando a financiar líneas de investigación para combatir la leucemia infantil.

Entre estos proyectos esta ‘La Vuelta al Cole’, consistente en la celebración de una carrera deportiva solidaria en los colegios, con el objetivo de contribuir a la concienciación colectiva contra la enfermedad, así como en favor de la recaudación de fondos solidarios para su investigación.

La prueba tuvo lugar en las instalaciones este pasado viernes, 17 de octubre. En el evento participaron los 700 alumnos del centro, desde infantil hasta bachillerato, el profesorado y una representación de las familias del alumnado, en colaboración con la Asociación de Familias de Alumnos del colegio. Previamente, se hizo un llamamiento a los participantes para la aportación de un donativo.

"Con la aportación de dos euros se consiguen ocho minutos de investigación; y con un donativo de cinco euros, veinte minutos de investigación. Esto es, más investigación y recursos para acabar con la leucemia infantil", explican sus organizadores.

Algunos de los alumnos que participaron en la carrera solidaria de Alicante / AFA SAGRADOS CORAZONES

Más que una carrera

Lucila López Cerezo, directora pedagógica del colegio Sagrados Corazones de Alicante, ha destacado que "eventos de esta naturaleza contribuyen, en el ámbito escolar, a la transmisión a los niños y jóvenes de los valores de la solidaridad y cooperación".

Asimismo, Iván Alejandro Pérez García, presidente de la AFA del colegio, ha puesto en valor la implicación y participación efectiva de las familias en el desarrollo de la carrera solidaria.