El declive de la escuela de arte de Alicante: las pulgas destapan más quejas

La plaga de pulgas, que ha obligado a cerrar dos semanas la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) y a impartir las clases online, ha despertado el malestar de la comunidad educativa por el declive en el que se encuentra sumido uno de los dos edificios educativos, enclavados en la Zona Norte.

Poco o nada ha cambiado la imagen que hace una década ilustraba la campaña "Easda en ruinas", con la que sus alumnos hicieron presión para reclamar a la Conselleria de Educación que sustituyera el inmueble antiguo, que es el que se encuentra más deteriorado, por uno de nueva construcción o el traslado a otra ubicación en la ciudad.

Desde entonces, han sido diferentes los escenarios que se les ha planteado para su traslado, desde Benalúa, a la biblioteca Azorín en el Postiguet, pero todo sigue igual, incluso peor, por el transcurso de los años y el deterioro del inmueble, según usuarios de este centro de referencia en la enseñanza de grados universitarios y de posgrado alicantino.

Sus estudiantes recogieron firmas y presentaron una carta a la conselleria denunciando entre otras cuestiones los «desoladores» alrededores del centro «junto a un descampado lleno de suciedad y basura». Afirmaron, apoyándose en imágenes, que los muros y paredes están desconchados, los pavimentos llenos de socavones y los edificios están llenos de grietas «cada vez más grandes y sin solución».

El cartel que avisa del cierre temporal de la Easda, tras una plaga de pulgas / ALEX DOMINGUEZ

La misma estampa se reproduce diez años después, según usuarios de la escuela, que aseguran que las grietas se han multiplicado, lo que lleva a poner folios a los alumnos para que no pase el frío, que siguen sin ascensores, por lo que el acceso a personas con movilidad reducida es una misión imposible, y que han sufrido varias plagas de gusanos.

El abandono que presentan los alrededores de estas instalaciones, también ha sido notorio en los últimos días, debido a la fumigación que ha realizado el Ayuntamiento contra las pulgas, que podrían estar relacionadas con la existencia de numerosos gatos en la zona, un entorno en el que, a su vez, se encuentran otros centros educativos como el colegio Emilio Varela y una escuela infantil.

La presencia de numerosos gatos en los alrededores puede estar relacionada con la plaga de pulgas

Instalaciones con medio siglo

Al igual que ocurre con el Conservatorio de Alicante, esta escuela pública de enseñanzas artísticas se ubica en un antiguo edificio que cuenta con las normas de edificación anteriores al código actual, de ahí que las Administraciones se hayan planteado en varias ocasiones trasladar las clases a otro lugar, en vez de acometer una obra de remodelación millonaria. Y es que uno de los dos inmuebles donde se imparte la formación es de los años setenta, puesto que antes de albergar a la Easda fue colegio y después sede del Cefire (Centro de Formación Innovación y Recursos Educativos).

Uno de los dos edificios educativos de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

La antigüedad de las instalaciones ha llevado al centro a reclamar un traslado en varias ocasiones

De hecho, la dirección del centro viene solicitando unas instalaciones más dignas y en una zona más céntrica desde hace mucho tiempo, sin ningún éxito, además de haber reclamado en los últimos años al Ayuntamiento una mejora del acceso por la suciedad y dejadez del entorno, ante la existencia de escombros y de restos de botellón.

Pese a ello, desde la conselleria dirigida por José Antonio Rovira, que es la que tiene competencia sobre esta infraestructura, no ha hecho público ningún plan de actuación ni de traslado por ahora. Por su parte, desde la Concejalía de Educación, contestaron a INFORMACIÓN que la reubicación de la Easda "depende de la Generalitat, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para todo lo que necesite".