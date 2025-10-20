Las malformaciones complejas, causa frecuente de consulta en Traumatología en Alicante

Las deformidades óseas complejas son causa frecuente de Traumatología en Alicante, y entre ellas merecen especial atención las que se deben a antiguas fracturas del cartílago de crecimiento pues pueden ser un problema importante en niños pequeños a nivel de rodilla y tobillo, a menudo necesitado de tratamiento quirúrgico.

Este tipo de malformaciones consiste en desviaciones en la forma, tamaño o alineación normal de un hueso, que la persona puede sufrir desde el nacimiento o adquiridas a lo largo de la vida. Pueden causar dolor, limitar el movimiento y llevar a complicaciones como artritis o problemas para caminar en el caso de no recibir tratamiento. El Hospital de Alicante acaba de ser declarado de referencia en la Comunidad para tratar a pacientes que sufren estas complejas dolencias.

Cartílago

Las causas incluyen traumas, fracturas de cartílago de crecimiento en niños, enfermedades como el raquitismo a causa de la falta de vitamina D o la osteogénesis imperfecta, más conocida por huesos de cristal, por anomalías del desarrollo o infecciones que pueden afectar a la estructura ósea.

El tratamiento varía según el caso e incluye inmovilización, tracción, crecimiento guiado, fijadores externos o cirugía. Otras causas incluyen tumores, infecciones o enfermedades tiroideas.

Yesos

Entre los tratamientos que aplican los traumatólogos destacan la inmovilización con el uso de férulas o yesos para corregir la alineación y facilitar la curación; y poleas y pesos para estirar y realinear el hueso.

Así como técnicas, en el caso de los niños, para frenar temporalmente el crecimiento de una parte del cartílago para corregir la deformidad.

Fijadores externos

La aplicación de fijadores externos, que son dispositivos que se colocan en el exterior del hueso y permiten ajustes para corregir deformidades complejas.

Otra solución es pasar por quirófano para alargar un hueso, corregir alineaciones o usar placas y clavos para mantener los huesos en su lugar.

La rehabilitación es la última fase y esencial después de otros tratamientos, y para ello se requiere fisioterapia y terapia ocupacional.