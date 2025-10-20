Más artrosis en menores de 30 años en Alicante por la práctica de deportes de alto impacto

Un 26 % de la población de la provincia de Alicante padece dolor crónico y, de ellos, el 25 % padecería dolor neuropático, que es aquel que envía señales del cerebro sin que haya una lesión real por una disfunción de los nervios, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) que se ponen de manifiesto ante el Día Mundial del Dolor Crónico. Los hospitales de la provincia ofrecen opciones farmacológicas y técnicas intervencionistas para tratar las patologías derivadas de las cirugías, el dolor neuropático y el asociado a enfermedades degenerativas.

Todo dolor que tiene lugar de forma continua (durante más de cuatro días a la semana) y persiste desde hace al menos tres meses es lo que se denomina dolor crónico y, desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud lo considera no un síntoma, sino una enfermedad en sí misma.

El desgaste articular temprano se manifiesta con dolor y rigidez, especialmente en las caderas y rodillas

A la ya altísima prevalencia del dolor crónico se une el envejecimiento progresivo de la población, algo que seguirá impactando aún más tanto a nivel sociosanitario como económico, advierten los neurólogos.

Además, enfermedades de "mayores" como la artrosis afecta cada vez más a menores de 30 años por sobrepeso u obesidad, la práctica de deportes de alto impacto (running, baloncesto, tenis, fútbol y voleibol), traumatismos previos, actividades laborales que sobrecarguen las articulaciones o genética, según pone de manifiesto la Sociedad Española de Reumatología.

Estas causas provocan un desgaste articular temprano, que se manifiesta con dolor y rigidez, especialmente en las caderas y rodillas. En jóvenes con obesidad, la artrosis es tres veces más frecuente y en el caso de la rodilla, la cifra se eleva, llegando a ser cinco veces más habitual.

El sobrepeso también causa un desgaste articular temprano / INFORMACIÓN

Impacto en el PIB

Actualmente, el dolor crónico es la causa de más del 17 % de los casos de discapacidad. Se estima que en España su coste alcanzaría más del 2,5 % del PIB y que hasta el 40 % de la población mayor de 65 años ya vive con algún tipo de dolor crónico.

"Dentro de todos los posibles tipos de dolor crónico que existen, uno de los más prevalentes es el dolor neuropático, que además es uno de los dolores más complejos y difíciles de tratar”, señala la doctora Montserrat González Platas, de la Sociedad Española de Neurología.

La artrosis, la lumbalgia, la cervicalgia y las tendinopatías, las más frecuentes La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia atiende cada año una media de 1.300 pacientes. Las patologías que trata son las derivadas de las cirugías, el dolor neuropático y dolor asociado a enfermedades degenerativas. Las más frecuentes son las musculoesqueléticas, como la artrosis, la lumbalgia, la cervicalgia y las tendinopatías. También se incluyen las cefaleas, las neuralgias y el dolor oncológico. Coordinada por Antonio Martínez Mortera, realiza un abordaje multidisciplinar e integral del paciente, en colaboración con otros servicios médicos. Los tratamientos disponibles incluyen opciones farmacológicas y técnicas intervencionistas. Las técnicas intervencionistas abarcan infiltraciones, bloqueos nerviosos, radiofrecuencia, neuroestimulación, epiduroscopia, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, ozonoterapia y fisioterapia invasiva. Estas intervenciones se realizan en régimen ambulatorio o en quirófano.

Para Antonio Martínez Mortera, coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital de Dénia, el alivio del dolor no es solo una cuestión médica, sino también un derecho universal, recogido desde el año 2000 por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “El objetivo de la celebración del día mundial es visibilizar el impacto del dolor crónico en la calidad de vida de millones de personas y promover el acceso a tratamientos eficaces”.

Afección neurológica

El dolor neuropático es una afección neurológica que aparece como consecuencia de alteraciones del sistema nervioso, tanto periférico como central. Los pacientes experimentan un intenso dolor continuo, quemante y punzante, y algunas personas también pueden sentir calambres y sensación de descarga eléctrica. Suele localizarse en una parte concreta del cuerpo, aunque en algunos casos puede afectar a varias zonas. Se trata de una enfermedad que afecta significativamente a la calidad de vida de las personas que lo sufren, ya que así lo afirman un 85 % de los pacientes.

“Uno de los principales problemas del dolor neuropático es que no responde a los analgésicos convencionales y, con los tratamientos actuales, menos del 60 % de los pacientes logran un adecuado alivio del dolor. Esto hace que sea uno de los principales dolores crónicos que existen, porque una vez instaurado es común que los pacientes tengan que convivir con él meses e incluso años". Los neurólogos estiman que la mitad de las consultas que se realizan en Atención Primaria son por dolor, y de ellas, una de cada cuatro son por dolor neuropático.

Expertos internacionales abordan el reto de las terapias innovadoras para el dolor crónico Con motivo del Día Mundial contra el Dolor, el Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha celebrado una mesa redonda sobre la difícil transición de la ciencia básica a las terapias analgésicas innovadoras, dedicada a analizar los principales retos científicos, clínicos y regulatorios en la búsqueda de nuevos tratamientos para el dolor crónico. La jornada reunió a tres destacados expertos internacionales: la profesora Michaela Kress (Universidad de Innsbruck, Austria), el profesor Antonio Ferrer-Montiel (UMH, España) y el doctor Edward Emery (Grünenthal, Alemania). Los ponentes ofrecieron una visión complementaria desde los ámbitos académico, industrial y farmacéutico sobre los desafíos que frenan el desarrollo de terapias eficaces para millones de pacientes que sufren dolor en todo el mundo.

Expertos sobre el dolor en las jornadas del Instituto de Neurociencias / INFORMACIÓN

Causas

En España, y según datos de la SEN, el dolor neuropático afecta a tres millones de personas y cada año se producen alrededor de 400.000 nuevos casos, siendo más frecuente en mayores de 55 años y en mujeres (57 % de los pacientes). Detrás del origen del dolor neuropático se encuentran una gran variedad de factores, como lesiones, infecciones, enfermedades o tratamientos médicos. Pero la diabetes y el dolor lumbar son las patologías que más frecuentemente se asocian a dolor neuropático, así como las secuelas postraumáticas o posquirúrgicas.

La depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño son significativamente más prevalentes en pacientes con dolor neuropático que en pacientes con otros tipos de dolor.