¿Cuál es el dolor que requiere tratamiento farmacológico?

El dolor que requiere tratamiento farmacológico incluye dolor agudo e incapacitante, como el post-traumático o post-quirúrgico, dolor crónico no controlado y neuropático. Son todos aquellos que, a pesar de los analgésicos comunes o tratamientos no farmacológicos, persisten e interfieren en las actividades diarias. La elección del tratamiento depende del tipo, intensidad y causa del dolor, pudiendo incluir analgésicos, antiinflamatorios, opioides, antidepresivos o antiepilépticos, y a menudo se recurre a una combinación de estos.

Un 26% de la población de la provincia de Alicante padece dolor crónico, y de ellos el 25 % de origen neuropático, que es aquel que envía señales del cerebro sin que haya una lesión real por una disfunción de los nervios, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) que se ponen de manifiesto ante el Día Mundial del Dolor Crónico.

Cuatro días

Los hospitales de la provincia ofrecen opciones farmacológicas y técnicas intervencionistas para tratar las patologías derivadas de las cirugías, el dolor neuropático y el asociado a enfermedades degenerativas.

Todo dolor que tiene lugar de forma continua (durante más de cuatro días a la semana) y persiste desde hace al menos tres meses es lo que se denomina dolor crónico y, desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud lo considera no un síntoma, sino una enfermedad en sí misma.

Agudo

Requieren tratamiento farmacológico todo dolor agudo o de corta duración. A menudo precisa de tratamiento sintomático para aliviar el dolor rápidamente, incluso mientras se trata la causa subyacente, como un traumatismo, una cirugía o una fractura.

Así como el dolor crónico no oncológico pues persiste a largo plazo. A pesar del tratamiento, no se controla completamente, afectando significativamente la calidad de vida del paciente, de ahí que necesite medicamentos para aliviarlo.

El neuropático es otro dolor que necesita fármacos para aliviarlo. Se produce por un daño o disfunción del sistema nervioso, como en la neuropatía diabética o la ciática. Este tipo de dolor no responde tan bien a los analgésicos tradicionales y a menudo requiere medicamentos coadyuvantes como antidepresivos o antiepilépticos.

Tipos de fármacos

El tipo de tratamiento más utilizado son los analgésicos no opioides, como el paracetamol o el metamizol, para dolores leves.

También los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, para dolores inflamatorios como los causados por artritis o esguinces.

Para dolores moderados a severos, se indican opiodes como la codeína (menor) o la morfina y fentanilo (mayor).

Otro remedio son los fármacos coadyuvantes, que son aquellos que utilizan para tipos específicos de dolor, como el neuropático, e incluyen antidepresivos y antiepilépticos.