Educación financia aulas de FP con robots, impresoras 3D y realidad virtual

La Conselleria de Educación destinará 2,6 millones de euros para impulsar la transformación de 48 aulas donde se imparten enseñanzas de Formación Profesional (FP) en espacios tecnológicos. Cada centro público beneficiario de estas ayudas recibirá una dotación de 55.000 euros.

Para alcanzar este propósito, las aulas deberán dotarse de equipamiento tecnológico avanzado (ordenadores, pizarras digitales, impresoras 3D, kits de robótica, realidad virtual, etc.) con el que llevar a cabo una educación innovadora, digitalizada y adaptada a los diferentes sectores profesionales.

La dirección general de FP ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolución del pasado 26 de septiembre por la que convoca asignaciones económicas extraordinarias destinadas a esta conversión. La iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través del programa NextGenerationEU.

Con estas 48 aulas son ya 164 los centros públicos de FP que contarán con la tecnología más avanzada, según su perfil profesional. "Casi el 50% de los centros públicos con FP de la Comunitat Valenciana, concretamente el 49,69%, dispone de la dotación necesaria para afrontar este reto transformador del aprendizaje", destaca la directora general de FP, Marta Armendia.

El aula "innova" del IES Doctor Balmis / Jose Navarro

Aulas inspiradas en empresas

La intención es que las aulas se conviertan en espacios que se aproximen a entornos laborales, mediante la utilización de recursos tecnológicos que permitan al alumnado acercarse a las tecnologías que más tarde encontrarán en las empresas. Además, la transformación del espacio se acompaña de la implantación del trabajo colaborativo con metodologías innovadoras como elemento pedagógico.

Se busca acercar a los estudiantes de FP a la innovación y el emprendimiento en el entorno de los centros de enseñanza, así como a la cultura emprendedora, la creatividad y la digitalización.

Cada centro seleccionado podrá invertir el importe recibido en formación metodológica del personal que utilizará esas aulas, así como en obras de adaptación y conectividad que garanticen que los nuevos espacios creados cuenten con aspectos como banda ancha ultra rápida, wifi, fibra óptica, escenarios virtuales, acústica e iluminación y la integración del hardware y software. El importe recibido se podrá destinar a gastos de equipamiento o a aquellos otros relacionados con la información y difusión de la actuación.

Plazos

Los centros que deseen participar en la convocatoria para la conversión de sus aulas en espacios tecnológicos pueden inscribirse hasta el próximo 27 de octubre. La inversión para desarrollar esta iniciativa deberá ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2025.

La creación de estas aulas se relaciona con el proyecto Innovatec. Los centros seleccionados recibirán el acompañamiento y el asesoramiento técnico del equipo de la dirección general.