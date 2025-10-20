La historia del comercio local en Alicante, resumida en cien fotografías

Un homenaje al comercio local de Alicante en el Día del Comercio Local. El viernes 24 de octubre la plaza del Ayuntamiento acogerá una exposición fotográfica entre las 9:00 y las 14:30 que reunirá un centenar de imágenes retrospectivas sobre la evolución del comercio, de los mercados y los mercadillos en la ciudad de Alicante.

Las fotografías, cedidas por el Archivo Municipal y por diferentes asociaciones y entidades del sector, servirán para hacer un repaso a la historia local del comercio y para dar visibilidad a este ámbito. El evento, que tendrá como lema “Día del Comercio Local. Nuestro Comercio”, contará con un presentador, música de dolçaina y tabalet y un espacio para que los ciudadanos se puedan fotografiar, así como campas informativas.

Antiguos comercios en la calle Castaños de Alicante. / INFORMACIÓN

Las fotografías de la exposición han sido cedidas por el Archivo Municipal de Alicante y por las asociaciones de comerciantes Corazón de Alicante, San Blas, ACUA (La Florida), Maisonnave, Gerona, Galerías del Pla, San Gabriel, Calderón de la Barca, Quintana, Benalúa, Teatro, Mercados de Alicante, Venmercal-Mercadillos y Pla Carolinas.

Presentación

La exposición ha sido presentada este lunes por la concejala de Comercio, Lidia López; y por la de Cultura, Nayma Beldjilali, ambas del PP. La primera ha afirmado que, con esta muestra, desde el ejecutivo local pretenden “rendir homenaje al tejido comercial para seguir poniéndolo en valor y realizando acciones que fomenten nuestro comercio de proximidad cercano, sostenible y de calidad”.

Por su parte, Beldjilali daba importancia a la selección de fotografías, a través de las cuales “se puede ver el paso de los años de los comercios tradicionales del ayer y del presente”.

Participación de la Generalitat

La Generalitat se ha implicado en esta celebración con la creación de una imagen para el Día del Comercio Local, con el eslogan “La compra más próxima. Acércate”, con la que pretenden reforzar el concepto de compra de proximidad y cercanía, y también dar valor a la humanización del comercio y del mismo proceso de compra.