Jorge Rabasa renueva por un tercer mandato como fiscal jefe de Alicante

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha sido renovado para un tercer mandato al frente del Ministerio Público de Alicante; mientras que María Isabel Medina será durante otros cinco años la responsable del área Benidorm-Dénia. Así lo ha informado este lunes la Fiscalía General del Estado tras el pleno del Consejo Fiscal celebrado por la mañana. En este, se han llevado a cabo hasta quince nombramientos al frente de distintas fiscalías repartidas por todo el territorio nacional.

La convocatoria no ha estado exenta de polémica, ya que la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria dentro del colectivo, había instado a suspender la convocatoria por considerarla "inoportuna" ante la proximidad del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. García Ortiz ha rechazado la petición y argumentado que no había base legal para no celebrar el pleno y ha mantenido la convocatoria. Si bien en los casos de Alicante y Benidorm la propuesta del fiscal general ha salido aprobada por unanimidad, al haber tan solo un candidato, otras plazas como la de la fiscal superior de Galicia, contaba con varios aspirantes. Los nombramientos propuestos por el fiscal general deberán ser ratificados ahora por el Consejo de Ministros.

Jorge Rabasa es fiscal jefe de Alicante desde 2014, cargo al que accedió para relevar a Juan Carlos López Coig. En el año 2020, fue renovado para un segundo mandato en una convocatoria en la que su principal rival fue el fiscal progresista Felipe Briones. Aunque no hay limitaciones expresas para un tercer mandato en el Estatuto del Ministerio Fiscal, hay reticencias a mantener a una misma persona en el cargo durante tanto tiempo. Sin embargo, el principal problema era que no había aspirantes a pedir la plaza. Aunque se sondeó a los sectores progresistas del Ministerio Público para buscar candidatos para optar a la Fiscalía de Alicante, nadie ha querido dar el paso. Briones, su anterior rival por la plaza, ascendió el año pasado al Tribunal Supremo y ya no estaba en Alicante.

Solo Rabasa ha presentado candidatura para optar a su tercer mandato, en un momento profesionalmente complicado, ya que llegan importantes novedades. Desde la puesta en marcha de la nueva herramienta informática de los juzgados, el Just@, a la llegada de los nuevos tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados tradicionales. A esto se suma el traslado de buena parte de las dependencias del Ministerio Público a la Ciudad de la Justicia. Rabasa ha hecho valer como méritos su experiencia al frente de la Fiscalía de Alicante, que es la cuarta del país. Entre sus méritos esgrime los resultados de la última inspección realizada en las dependencias. Se daba la circunstancia de que en Alicante además, el segundo en la Fiscalía, el teniente fiscal, Juan Carlos Carranza, se va a jubilar en los próximos meses.

Trayectoria

Rabasa ingresó en la carrera fiscal en 1987, aunque previamente fue nombrado Magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Alicante. Su primer destino fue la Fiscalía de Palma de Mallorca y, en 1989, ya se incorporó a la Fiscalía Provincial de Alicante donde llevó fraudes laborales, delitos contra el medio ambiente y contra la seguridad vial. Durante diez años (2005-2015) fue delegado del servicio de Protección de Víctimas del Delito y coordinador del Servicio de Mediación Penal. Desde 2008 forma parte del Grupo de Seguimiento de la Evolución de la Cooperación Jurídica Internacional en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales.

Benidorm

No ha sido el único nombramiento que afectaba a la provincia de Alicante. El otro ha sido la elección de la nueva responsable del destacamento de la Fiscalía en el área Benidorm-Dénia, María Isabel Medina Velázquez, que optaba a un segundo mandato y, al igual que Rabasa, era la única candidata.

Medina es fiscal desde 2003. Ejerció durante unos meses como juez en Manzanares (Ciudad Real). Ya como fiscal, se incorporó a la Adscripción de Benidorm de la Fiscalía Provincial de Alicante. Ha sido fiscal de enlace de Extranjería y Fiscal encargada del despacho de las Diligencias de Investigación Penal. Desde septiembre de 2020 ejerce la jefatura de la Fiscalía de Área de Benidorm-Denia.