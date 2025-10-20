Los nutricionistas abogan por reducir la carne en los menús escolares

Reducir la ingesta de carnes en general y de las carnes procesadas en particular. Los nutricionistas abogan por seguir esta tendencia en los comedores escolares tras analizar algunos de los menús que ofrecen centros educativos de la provincia.

La calidad de la alimentación que reciben los niños en los colegios está en el punto de mira del Gobierno central, pues el próximo año entrará en vigor una norma para que los centros educativos aseguren el consumo diario de frutas y verduras frescas, ofrezcan más pescado y legumbres, y eliminen las bebidas azucaradas.

En la Comunidad, la Conselleria de Educación asegura haberse anticipado a este decreto, entre otras cosas, porque en los comedores escolares ya se ofrece al menos de un 40 % de frutas y hortalizas frescas de temporada, un 3 % de productos ecológicos y alimentos para celiacos.

La Generalitat obliga a que un 3 % de los productos sean ecológicos en los centros educativos

Sin embargo, desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa), advierten de que todavía hay un margen de mejora en la calidad, aunque haya más concienciación por llevar a cabo una alimentación saludable para los niños y niñas en etapa escolar. De hecho, el colectivo de profesionales confía en que la norma estatal ayude a que los centros estén obligados a cumplir ciertas normas que hasta ahora estaban recogidas en la ley como simples recomendaciones.

Los nutricionistas ponen el foco en los ultraprocesados que todavía siguen formando parte de la alimentación de los escolares: como las albóndigas, hamburguesas, nuggets de pollo, fiambres o embutidos, entre otras. «Es cierto que cada vez vemos menos este tipo de productos, pero lo ideal sería que fuese cero. La tendencia a priorizar la carne en los menús no es algo exclusivo de los colegios, es una tendencia general. La población come más carnes y menos pescados o legumbres», asegura Inma Girba, vocal de Restauración Colectiva del Colegio de Dietistas-Nutricionistas.. La experta afirma que es mucho más saludable comer legumbres, pescados y huevos como fuente de proteínas en nuestro plato.

Pasta y ensalada en un comedor escolar de Alicante / RAFA ARJONES

Arroz y pasta sí, pero integrales

Otra de las carencias que han detectado los profesionales en los menús escolares son los cereales integrales, en concreto en el caso del arroz y de la pasta, los alimentos que más gustan a los niños y que más comen fuera del colegio. «El consumo de pan integral está cada vez más aceptado e integrado en nuestros menús y también en el de los centros escolares. Sin embargo, en el caso de las pastas y arroces todavía cuesta introducir la variedad integral», afirma Girba, quien destaca la importancia de que así sea porque es una manera de reducir las harinas refinadas en nuestra alimentación y priorizar el cereal íntegro.

Aumentar la cantidad de verdura fresca y de temporada también es una asignatura pendiente en algunos centros. Los nutricionistas advierten de que actualmente en los comedores escolares todos los días hay algo de ensalada, sin embargo, en muchas ocasiones solo tienen como elementos frescos la lechuga y tomate o algo de pepino. «Todo lo demás suele ser de bote (remolacha de bote,zanahorias de bote …). Estas verduras envasadas muchas veces tienen un elevado contenido en sal y no es verdura fresca ni aportan mucha variedad», avisa la especialista.

Las ensaladas están presentes a diario en las comidas pero en algunos casos con verduras de bote

Otra de las indicaciones que hacen los nutricionistas es que hay que mantener como mínimo dos veces por semana los platos de legumbres y diversificar. Actualmente en los menús escolares se mantiene su ingesta en muchos casos dos veces por semana, lo apropiado, según el colegio de profesionales. Sin embargo, los expertos plantean, para favorecer que los niños las tomen mejor, servirlas en forma de hamburguesas o croquetas de legumbres y humus. «Es una forma correcta de sustituir las carnes y pescados y aumentar el consumo de proteína vegetal reduciendo el de proteína animal, que como decíamos antes, en prácticamente en todos los centros escolares está en exceso», concluye la nutricionista.