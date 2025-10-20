Primeras multas por las medidas contra el ocio nocturno en el Casco Antiguo de Alicante

La Zona Acústicamente Saturada que el Ayuntamiento de Alicante aplica desde la pasada semana en el Casco Antiguo ya ha fijado sus primeras sanciones. La Policía Local levantó acta este fin de semana a locales del área restringida, generando gran descontento entre los dueños de los negocios: los empresarios alegan que la normativa no ha sido publicada en ningún portal oficial y que, por lo tanto, no hay base jurídica para las multas.

Los policías (que participaron en un operativo de información y control anunciado por el Ayuntamiento) sancionaron a un conocido establecimiento de la calle Montengón a la 1:00 de la madrugada del pasado 17 de octubre. El motivo, según recoge el informe al que ha tenido acceso a INFORMACIÓN, fue "negarse a finalizar la actividad" a la hora establecida: las 00:30 horas según los agentes, que aluden al acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado martes.

Pese a que dicho acuerdo se formalizó la pasada semana, la normativa aún no se ha hecho pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia ni en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Por ello, los hosteleros entienden que no puede ser de aplicación inmediata, como ya ocurrió con la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública: pese a su aprobación a finales del pasado año, las restricciones no comenzaron a funcionar hasta pasada la temporada navideña (cuando se publicaron oficialmente) dando un balón de oxígeno al sector.

¿Batalla en los tribunales?

Una situación que ha puesto en pie de guerra a los hosteleros, quienes ya anuncian medidas legales, aún por concretar. "No podemos recurrir una normativa indeterminada, que no está en ningún sitio. ¿Contra qué alegamos?", señala el presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante, Javier Galdeano. En la misma línea, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo (integrada principalmente por hosteleros) ha avanzado que responderá judicialmente a la ZAS cuando esta aparezca en algún portal oficial. En cualquier caso, fuentes consultadas apuntan que se trabaja en un recurso Contencioso-Administrativo en el que se pediría la suspensión cautelar de todas las medidas que ha traído consigo la ZAS, mientras la justicia dirime sobre el fondo del asunto.

Entre los motivos que esgrime el sector: un posible agravio comparativo entre los locales que se encuentran en el área restringida y los que no (principalmente, en las calles de San Pascual, San Isidro, Labradores, Muñoz, la calle Mayor, la plaza de la Santísima Faz y, en parte, Virgen de Belén y San Agustín) además de la existencia de mediciones "desactualizadas". Insisten los empresarios en que los niveles de ruido con los que se justifica la entrada en vigor de la ZAS se constataron hace tres años, antes de que se aplicasen normativas como la citada Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, así como de la reconversión de buena parte de los locales en conflicto, que han pasado de funcionar como pub a restaurante.

Los vecinos, por su parte, celebran el éxito de las medidas y consideran la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo un "avance histórico". Desde la asociación de residentes Laderas del Benacantil, su presidente, Joaquín Gangoso, celebró la ZAS como "la primera medida que se toma en más de 20 años para un problema que ha quedado más que acreditado: la contaminación acústica que excede en mucho los límites máximos". El representante vecinal cree que la normativa "obviamente, va a mejorar la convivencia" y que los residentes "podrán descansar" tras años de lucha.

Mientras se aviva la polémica en el Casco Antiguo, los hosteleros también miran con recelo al Ayuntamiento desde el entorno de la calle Castaños: el gobierno local prevé aprobar una normativa similar en dicha zona en los próximos días, de la que aún no han trascendido las restricciones concretas.