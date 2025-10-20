”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales

El sonido de los cánticos y el color de las pancartas rompieron la calma en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Bajo el lema “No queremos sofá, queremos actividad”, más de 600 mayores salieron este lunes a la calle para exigir la reactivación inmediata de los talleres municipales, paralizados desde principios del mes de octubre. Entre aplausos, consignas y “cacerolazos” los manifestantes señalaron al Ayuntamiento por una “mala gestión” que, denuncian, está dejando a miles de usuarios sin acceso a actividades esenciales para su bienestar.

La concentración comenzó a las puertas del Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC), en la calle Cervantes, aunque pronto tuvo que trasladarse a la plaza del Ayuntamiento ante la gran afluencia de participantes. Llegaron en grupo desde 15 de los 19 centros de mayores que tiene la ciudad, portando pancartas en las que se leía: “Mentir a los mayores es indecente, miéntele a tus padres”, “Menos imposiciones y más soluciones” o “Somos mayores, no tontos. No más mentiras ni engaños”.

El presidente del Centro de Mayores de San Gabriel y portavoz del Consejo de Mayores, Agustín Conesa, valoró la movilización como “un éxito absoluto”. “Los mayores queremos dejar claro al Ayuntamiento que no vamos a parar hasta conseguir que se retomen las actividades y los talleres”, afirmó, rodeado de representantes de distintos barrios como Los Ángeles, Benalúa, Virgen del Remedio, Ciudad de Asís o Virgen del Remedio, entre otros.

Conesa subrayó que el colectivo lleva más de veinte días esperando el inicio de unas actividades que deberían haber comenzado el 1 de octubre y que, según las última información de la que disponen podrían no comenzar hasta pasadas la Navidad.

Los mayores de Alicante dicen basta: exigen recuperar sus talleres de actividades / Héctor Fuentes

Durante la concentración, una representación de los centros fue llamada a subir al Ayuntamiento para reunirse con el alcalde, Luis Barcala, con el objetivo de abordar la situación. Una situación que fue aplaudida por los manifestantes, cuya presencia en la plaza consistorial despertó la solidaridad de los alicantinos que pasaban por casualidad y que no dudaron en unirse a la protesta.

Una reivindicación que continuará

La decisión de salir a la calle se tomó la semana pasada, tras una reunión con la concejala de Mayores, Begoña León, quien trasladó al colectivo la renuncia de la empresa adjudicataria y los pasos que el Ayuntamiento debía seguir. Aquella cita, según los representantes de los centros, fue “la gota que colmó el vaso”.

“Nos dijeron que teníamos que esperar sin darnos fechas concretas. Eso fue lo que nos llevó a convocar la protesta. Los mayores no queremos estar en casa viendo la televisión; queremos mantenernos activos, socializar y sentirnos útiles”, añadió Conesa.

Al término de la movilización, los mayores advirtieron que, si el Ayuntamiento no ofrece una solución inmediata, continuarán las protestas en las próximas semanas. “Con los mayores no se juega”, repetían los manifestantes.