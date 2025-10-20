El recibo del agua sube entre 15 y 30 céntimos al mes en Alicante

Después del "tasazo" de la basura, el recibo del agua también subirá en Alicante. Aunque el incremento será de entre 15 y 30 céntimos por mensualidad para un 82 % de los consumidores, la izquierda municipal ha reprochado que se apruebe en un momento en el que Aguas de Alicante dispone de las cuentas saneadas y unos 8 millones de euros de beneficio. La empresa mixta de suministro, por su parte, considera necesario este aumento del importe "para ejecutar inversiones" de relevancia en la ciudad y para la implantación de la red de agua regenerada.

La medida ha sido aprobada este lunes en el consejo de administración de Aguas de Alicante, y con ella se pretende recaudar cerca de un millón de euros más que en años anteriores. No obstante, desde la compañía apuntan a preguntas de INFORMACIÓN que "la revisión de la tarifa resulta imprescindible para ejecutar de manera inmediata determinadas infraestructuras como los depósitos de Montepinos y Castalla". En la misma línea, ven inviable sin el aumento poder "proseguir con la implantación de la red de agua regenerada y aumentar otros 100.000 euros el Fondo Social".

Con este contexto, las mismas fuentes de Aguas de Alicante inciden en que lo aprobado este lunes "no va a suponer, en ningún caso un incremento" mayor en la factura que entre 15 y 30 céntimos al mes para el 82 % de la ciudadanía.

La izquierda rechaza el aumento

La propuesta ha salido adelante con el visto bueno del PP y Vox, en cambio, la izquierda municipal considera que "no es el momento" de repercutir las inversiones en las familias, especialmente cuando Aguas de Alicante ha cerrado sus cuentas anuales con 8 millones de beneficios.

El grupo municipal socialista, que ha votado en contra de la subida, ha recordado que hace dos años ya se incrementó el precio de la tarifa en un 6 %. Su portavoz, Ana Barceló, cree que "es inaceptable, cuando la empresa ha obtenido beneficios que son suficientes para ejecutar las inversiones que se quieren llevar a cabo". La edil del PSOE ha manifestado también que "Barcala utiliza las subidas y bajadas de fiscalidad como le conviene, engañando a la ciudadanía", y advierte de que, mientras el PP "ha bajado el IBI por exigencia de Vox, ha bajado también el Impuesto de Construcciones y ahora sube la tarifa del agua".

Tampoco en Compromís han aceptado los motivos de Aguas de Alicante: "No creemos que, en este momento, sea necesario incrementar la factura del agua", ha remarcado la concejala Sara Llobell. "Nos sorprende que los partidos que se llenan la boca hablando de bajar impuestos, como el PP y Vox, sean los que están aprobando subida tras subida en los recibos de los servicios básicos. Eso sí, cuando se trata de bajar el Impuesto de Sucesiones, ahí sí lo tienen claro", ha considerado.

Por su parte, EU-Podemos coincide con sus compañeros de bancada en que "no es momento de cargar más a las familias, tras la subida de la tasa de basura". El portavoz del grupo, Manolo Copé, "cree que no existe justificación económica para aumentar el coste de un servicio básico". El incremento previsto, de casi un millón de euros de ingresos adicionales, representa para el edil progresista "una cantidad que sí notarían las familias", por lo que congelar la tarifa "sería perfectamente asumible tras los resultados positivos acumulados".